Kafa sa ovim sastojkom bolja je od svake dijete, kažu da je čudo

Iako je kompanija Bulletproof Coffee (Pancirna kafa) proizvela i popularisala sopstvenu kafu koja se priprema sa MCT uljem i Ghee puterom, u principu svako može da je pripremi tako što skuva kafu koju inače pije, sipa u blender, doda kašičicu kokosovog ulja i kašičicu domaćeg putera i sve zajedno dobro izmeša.

Količina kokosovog ulja i putera može se povećati ili smanjiti u zavisnosti od ličnog ukusa i preferencija snage.

Prema pancirnoj dijeti, pancirna kafa je zamena za doručak, koja zahvaljujući svojih 400 kalorija daje dovoljno energije do ručka, koji bi, kao i večera, trebalo da se sastoji od visokog unosa masti, umerenog unosa visokokvalitetnih proteina. i organsko povrće. Ručak treba jesti u 14 časova, a večeru najkasnije u 20 časova, a pridržavanje ovog režima navodno dovodi do gubitka do 0,5 kg dnevno

