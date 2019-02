Keto dijeta: 5 činjenica koje morate znati

Keto dijeta unos ugljenih hidrata ograničava na manje od 10 posto dnevnog unosa kalorija i na povećanje unosa masnoće na više od 70 posto dnevnog unosa kalorija.

Ostatak kalorija bi trebalo da dođe iz proteina.

1. Piletina, riba, jaja…

Nemasno meso poput piletine, riba, jaja, zdrave masnoće (maslinovo ulje, avokado, pa čak i maslac), lisnato povrće i ostalo povrće bez skroba u sebi, ključne su namirnice u ovoj dijeti koja vas drži dalje od ugljenih hidrata i prerađenih šećera, prenosi Večernji.hr.

2. Stanje ketoze

To ozbiljno ograničavanje ugljenih hidrata ima za cilj da zadrži telo u stanju ketoze, odnosno u stanju da za stvaranje energije koristi sopstvene masnoće, a ne da energiju stvara, kako to obično biva, iz ugljenih hidrata. Dakle, keto dijeta pomaže da se ubrza proces gubitka težine kroz sagorevanje masti. Navodno može „sagoreti“ čak 10 puta više masti od ostalih dijeta, pa ne čudi što je u kratkom vremenu zaludela svet.

3. Poznati na keto dijeti

Brojne poznate dame, poput Megan Foks, Gvinet Paltrou ili Dženifer Lopez, pribegavaju ovoj dijeti kad žele izgubiti na težini. Kako keto dijeta ograničavanjem određenih namirnica, ograničava i unos kalorija, dolazi do gubitka težine, međutim većina toga ipak je voda, budući da vodu skladištimo zajedno s glikogenom (oblik skladištenja glukoze). Ipak, njezin rezultat nije održivo mršavljenje, jer čim osoba ponovo počne normalno da jede, kilogrami će vraćaju.

4. Bez podrške stručnjaka

Keto dijeta za stručnjake je u zdravstvenom smislu jako problematična i zbog toga je ne preporučuju. Naime, drastično smanjen unos ugljenih hidrata, koji prati povećan unos masnoća, dovodi do smanjenog unosa mikronutrijenata i prehrambenih vlakana, zbog čega može doći do deficita vitamina i minerala, zatvora i srčanih tegoba (zbog povećanog unosa zasićenih masnoća). Protivnici ovog režima prehrane tvrde da, potraje li dugo, može izazvati ozbiljne poremećaje u organizmu, od kojih je jedan ketoacidoza ili zakiseljavanje organizma, do čega dolazi zbog prevelike količine toksičnih jedinjenja ketona u telu.

5. Nizak nivo insulina

Kad ograničimo unos ugljenih hidrata, telo će energiju početi da crpi iz masnih naslaga. Tačnije, jetra razbija masne ćelije u masne kiseline (u ketone), koje koristi kao izvor energije. Nivo insulina u krvi tada je nizak, a masti se troše, što na kraju smanjuje broj kilograma, međutim povećava količinu ketona.