Najprostija dijeta na svetu: Nema gladovanja i odricanja, caka je u rukama

Ova je metoda skidanja kilograma postala hit u Danskoj, gde je čak svaka pedeseta osoba preuzela ovaj način ishrane.

Svetski popularna dijeta „Scandi Sense Diet“ otkriva kako lagano možete prepoloviti kalorije, a da ih pritom ne brojite tako što će svaki obrok treba sadržati šaku proteina, ugljenih hidrata i dve vrste povrća.

Ova dijeta doprinosi gubitku i oko 38 kilograma u samo 10 meseci, ali i uz istovremeno zadržavanje željene težinu nakon toga, što je najčešći problem ostalih dijeta. Ova je metoda skidanja kilograma postala hit u Danskoj, gde je čak svaka pedeseta osoba preuzela ovaj način ishrane.

Budući da je veličina naših dlanova najčešće povezana sa našom građom i visinom, to znači da u proseku dnevno treba da unosimo 1.500 kalorija dnevno za žene i za muškarce malo više, oko 2.000 kalorija na dan. Ako se hrana priprema prema načelima autorke ove dijete, količina će vam omogućiti da izgubite prosečno 400 do 800 grama nedeljno dok se ne postigne željena težina.

Princip dijete

Svaki se obrok sastoji od četiri šake hrane, prva su ugljeni hidrati, druga proteini, a ostale dve povrće i salata. Uz to, u svakom obroku možete imati 1 do 3 kašičice masnoće, odnosno ulja. To uključuje proizvode poput maslinovog ulja, orašastih plodova, semenki, majoneza, avokada, maslaca, masnog sira i tamne čokolade.

Dnevno možete popiti ili pojesti do 300 mililitara mlečnih proizvoda, pored onoga što je već uključeno u obroke.

Pijte dva litra vode dnevno. Crni čaj, crna kafa, sveže ceđeni sokovi i dijetna pića mogu isto biti konzumirana koliko često želite – ali koristite zdravi razum.

