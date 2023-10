Ovu dijetu preporučuju lekari, a s njom se gubi do četiri i po kilograma za 14 dana

Stručnjaci iz klinike Mayo – američkog medicinskog centra iz Minesote usmerenog na zdravstvenu negu, obrazovanje i istraživanje – razvili su dugoročni program za regulaciju težine.

Program se ne bazira na brzinskim rešenjima niti dramatičnom gubitku kilograma u kratkom vremenskom periodu. Naprotiv, osmišljen je na osnovu istraživanja i kliničkih ispitivanja s ciljem preoblikovanja životnih navika, usvajanja jednostavnih promena koje će rezultirati zdravom težinom, a koju možete održavati do kraja života bez ikakvih problema.

Ne morate otputovati u Sjedinjene Američke Države da biste se podvrgnuli programu klinike Mayo. Glavni naputke ovoga programa možete pronaći na njihovim internet stranicama.

Saveti su to koje ste verovatno već čuli (ali kojih se retko ko pridržava) kao što je kao što je svakodnevna fizička aktivnost u trajanju od minimalno pola sata, konzumacija više voća i povrća, ali i zabrana gledanja televizije (mobilnih telefona i računara) dok jedete svoje obroke.

S ovim programom ne samo da ćete smršati i doći do svoje željene težine, već ćete i smanjiti zdravstvene rizike za određene bolesti i uz to se osećati odlično, tvrde na internet stranici klinike Mayo.

Dve faze mršavljenja

Program se sastoji od dvije faze – Lose it (Izgubi) i Live It (Živi). U prvoj fazi koja traje 14 dana moguće je izgubiti između 2,5 do 4,5 kilograma na siguran i zdravi način. U ovom periodu osoba se fokusira na kalorijski deficit odnosno smanjivanje unosa za 500 kalorija dnevno (ili više od toga u zavisnosti od težine pojedinca i njegovim prehrambenim navikama). Nikad se nemojte izgladnjivati! Ako niste sigurni koliko bi kalorija trebalo da jedete, obratite se lekaru ili nutricionisti.

Osobama se u prvoj fazi programa preporučuje da svaki dan započinju zdravim doručkom i da prestanu da grickaju hranu između obroka, osim ako nije reč o voću i povrću. Podstiču se da izbace procesirane šećere i gotovu hranu iz jelovnika i pripremaju sami svoju obroke kod kuće kako bi tačno znali koliko konzumiraju masnoća i šećera.

Imajte na umu da svaki obrok ne mora da sadrži meso – izvore belančevina možete pronaći i u ribi, jajima i mleku, ali i namirnicama biljnog porekla kao što su pasulj, leblebija, sočivo, tofu i slično.

Druga faza je zapravo celoživotni pristup zdravlju u kojoj se uči više informacija o odabiru hrane, veličini porcija, planiranju jelovnika, vežbanju i pridržavanju zdravih navika. Ljudi u ovoj fazi nastave da beleže stabilan gubitak težine od pola do jednog kilograma svake nedelje sve dok ne postignu svoju ciljanu težinu, prenosi Zadovoljna.hr.

Šta zapravo možete jesti na programu Mayo klinike?

Stručnjaci klinike Mayo osmislili su piramidu zdrave telesne težine kako bi ljudima pomogli da jedu hranu koja je zasitna i zdrava. Na dnu piramide nalazi se povrće i voće, potom slede ugljeni hidrati u vidu celovitih žitarica i belančevine.

Pri vrhu piramide nalaze se zdrave masnoće kao što su orašasti plodovi, semenke i maslinovo ulje, a na samom vrhu slatko. Glavna poruka je jednostavna – poželjno je jesti više hrane iz podnožja piramide, a manje s vrha, i da se više krećete.

Da, na ovom programu može se jesti slatko, ali ne više od 75 kalorija dnevno. Kada pogledate kalorijsku vrednost klasičnih kolača i slatkiša to nije mnogo. Baš zato preporučuje se da se slatkim nagradite svakih nekoliko dana, a ne svaki dan.

Kako izgleda dnevni jelovnik programa Mayo klinike?

Doručak: ovsena kaša sa šumskim voćem i kruškom

Ručak: varivo od pasulja i korenastog povrća s malo pesta na vrhu

Večera: piletina pečena u rerni s brokolijem, lukom i paradajzom

Užina: banana

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.