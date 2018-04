Omiljena srpska hrana – idealna za mršavljenje

Pasulj, leblebija, grašak, sočivo i ostale mahunarke mogu vam pomoći ako hoćete da smršate.

Do informacija se došlo analizom podataka 21 kliničkog ispitivanja sa ovim namirnicama. Smatra se da se mahunarke mogu koristiti u dijetama pošto stvaraju osećaj sitosti, a smanjuju neželjene kilograme.

„Iako je gubitak težine bio mali, naši rezultati pokazuju da jednostavnim uključivanjem mahunarki u ishranu možemo izgubiti suvišne kilograme, a mislimo, što je još važnije, da ovakva hrana sprečava vraćanje izgubljenih kilograma“, izjavio je vodeći autor studije Rasel de Souza, istraživač u bolnici „Sent Mihael“ u Torontu.

„Mahunarke su među najvažnijim namirnicama, a nepravedno su potcenjene“, rekla je Dana Anđelo Vajt, profesor nutricionista i asistent sportske medicine na Univerzitetu „Quinnipiac“ u Hamdenu, u američkoj državi Konektikat.

Mahunarke sadrže dosta biljnih vlakana, proteina, vitamina i minerala, a ne previše kalorija. One smanjuju telesnu težinu i nivo štetnog holesterola kada se redovno koriste.

Kanadski tim je takođe primetio da mahunarke imaju „nizak glikemijski indeks“ – što znači da se polako i sporo razlažu u probavnom traktu. Kao takve, one mogu da se koriste umesto životinjskih proteina ili nezdravih masti.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 940 odraslih osoba. Kada su učesnici počeli da jedu po jednu porciju (3/4 šolje) mahunarki na dan, izgubili su u proseku oko 340 grama za oko šest nedelja bez ikakvih posebnih napora da izbegnu druge vrste hrane.

Prema rečima Rasel de Souza, istraživanja su pokazala da osobe koje jedu pasulj, sočivo i druge mahunarke – duže osećaju sitost posle obroka – a to je „ključ“ mršavljenja, osnov 90% svih programa za mršavljenje. Bitnije je smanjiti glad i želju za hranom nego količinu hrane.

Nova studija uklapa se u skorija istraživanja kojima je ustanovljeno da mahunarke povećavaju osećaj sitosti za 31%, što može rezultovati manjim unosom hrane tokom dana.

Još jedna prednost mahunarki – one pomažu u održavanju niskog nivoa „lošeg“ LDL holesterola.

Antonela Apicela, nutricionista iz „Lenoks Hil“ bolnice u Njujorku, ističe: „Namirnice kao što su pasulj, sočivo, leblebija i grašak mogu smanjiti unos masti u organizam i dovesti do gubitka težine, čak i ako broj kalorija nije ograničen. Mahunarke utiču na to da se ljudi osećaju sito duže vreme tokom dana zbog biljnih vlakana, a to posredno smanjuje apsorpciju masti.“

Korišćenje mahunarki kao neke vrste dijete dobro je na dugoročnom planu: kada prilagodite jelovnik sebi, možete ga nesmetano koristiti godinama. Tako izbegavate kratkotrajne rigorozne dijete i vraćanje izgubljene telesne težine.

Ove rezultate nedavno su objavili kanadski istraživači u časopisu “The American Journal of Clinical Nutrition“.