Pet grešaka koje prave skoro svi koji pokušavaju da smršaju

Suzi Burel i Lijen Vard dve su vodeće australijske dijetetičarke. Svakodnevno rade s brojnim klijentima pa su iz iskustva shvatile da ljudi prave pet grešaka zbog kojih ne mogu da smršaju uprkos zdravoj ishrani i vežbanju. Evo koje su to.

1. Pristup „sve ili ništa“

U podcastu The Nutrition Couch Leanne ističe pogrešan pristup.

„Ljudi kažu sve ili ništa. To je perfekcionistička osobina gde se od ponedeljka do petka pridržavaju strogog režima i paze na ishranu, a onda se vikendom prepuštaju hrani. To je izuzetno često među ženama koje tokom nedelje drastično smanjuju unos kalorija, a onda preteruju subotom i nedeljom. Do ponedeljka ujutro sav naporan rad pada u vodu“, ističe.

Lijen smatra da ovaj pristup sputava mnoge u dolasku na putu do cilja pa idealnim rešenjem smatra usvajanje uravnoteženijeg režima.

„Dopustite sebi malo onoga što volite svaki dan, ali ne preterujte“, napominje.

2. Žrtve smo ‘zdravih’ proizvoda

Drugi problem koji Suzi i Lijen viđaju su ljudi koji postaju žrtve „zdravih“ proizvoda.

„Ako naiđete na kolačić bez šećera, bez glutena, bez pšenice, možda ćete pojesti četiri komada, a zapravo ste mogli da pojedete jedan normalan i budete zadovoljni“, tvrdi Lijen.

Suzi da ljudi često jedu hranu koja se reklamira kao zdrava.

„U tom slučaju mnogi zaboravljaju da je veličina porcije zapravo važna kad je u pitanju gubitak masti. Daleko je bolje pojesti normalnu hranu, u kontrolisanoj količini, nego prekomerno konzumirati proteinske pločice i ‘zdrave’ kolačiće“, dodaje.

3. Bezumno grickamo kod kuće

Iako mnogi poštuju svoju dijetu tokom dana, Suzi kaže da preteraju s grickalicama kad dođu kući.

„Bilo da se radi o ostacima hrane od deteta ili krekerima, često smo već pojeli večeru, dok je još nismo ni servirali“, pojašnjava.

Naime, grickalice često zaboravimo i zapravo uopšte ne razmišljamo kao da jedemo, odnosno unosimo kalorije, a i to se sabira.

4. Previše jedemo noću

Na isti način kao i s grickalicama, preterujemo s hranom dok sedimo pred televizorom.

„Toliko mojih klijenata zdravo doručkuje, ruča i večera, a onda vole da nagrade sebe. Međutim, ne pojedu par kockica čokolade ili popiju čaše vina, nego uzimaju još“, kaže Suzi.

Ovaj pristup poništava sav trud koji smo napravili tokom dana i potrebno ga je izbegavati.

5. Telo se priviklo na trening

Na kraju, obe dijetetičarke ističu da ljudi predugo slede istu rutinu.

„Vaše telo se može prilično brzo naviknuti na treninge. Potrebno je dodavati nove vežbate, izazivati sebe i svoje mogućnosti, raditi na ubrzanju srčanog pulsa“, kažu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.