Pre obroka popijte čašu ovog napitka i sagorećete salo

Nema mu ravnog

Ukoliko redovno pijete ovaj napitak i krenete sa laganim treninzima, rezultati sigurno neće izostati.

Glavni sastojak ovog napitka je ren koji je bogat gvožđem, vitaminima C, B1, B2 i B6, kalijumom, magnezijumom i fosforom. Osim što daje telu snagu, ren takođe, ubrzava metabolizam i poboljšava rad digestivnog trakta, a sve to dovodi do gubitka kilograma.

Za ovaj sirup su vam potrebne sledeće namirnice:

125 grama svežeg rena

4 limuna

3 kašike meda

2 kašičice cimeta

2 cm korena đumbira

Priprema:

U blender stavite ren i đumbir, pa sve dobro izmiksujte. Nakon toga dodajte sok od limuna. Ostavite smesu da odstoji 5 minuta, pa nakon toga dodajte i med i cimet. Nastavite da mešte, dok smesa ne posatne homogena.

Čuvajte ga u staklenoj tegli, u frižidru. Rok za upotrebu je 3 nedelje.

Uzmite kašiku-dve pre obroka ili treninga.

