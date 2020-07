Smršajte brzo i lako: Dijeta sa kiselim mlekom

Uz pomoć ove dijete možete skinuti 5 do 6 kilograma za 10 dana. Ipak, imajući u vidu da je u pitanju restriktivna dijeta, ne bi trebalo da se drži duže od 14 dana. Kiselo mleko je izuzetno korisna namirnica koja normalizuje aktivnost organa za varenje, poboljšava imunitet, pomaže „skupljanje” i izbacivanje toksina iz organizma i podstiče metabolizam.

Dok držite dijetu sa kiselim mlekom preporučuju se sledeće namirnice: prirodno kiselo mleko – 500 g dnevno, voće – do 300 g dnevno (osim grožđa, dinja i lubenica zbog velike količine šećera koju sadrže), meso – do 100 g dnevno (riba, piletina i ćuretina – sa odstranjenom kožicom i masnoćom), povrće (plodovi) – do 300 g dnevno (paradajz, rotkva, krastavac, paprika…), povrće (zeleniš) – do 300 g dnevno (zelena salata, kelj, kupus, rukola, endevija…)

Količina kiselog mleka koju ćete koristiti u pojedinim receptima zavisi od vaše želje i ukusa. Bitno je da se pojede 500 g kiselog mleka dnevno, a kako je raspoređeno po obrocima to je već vaša stvar.

Primer jelovnika:

DORUČAK

Žele od kiselog mleka i malina, šoljica zelenog čaja ili šoljica čistog soka od pomorandže.

RUČAK

Šolja toplog biljnog čaja, hladna supa napravljena od kiselog mleka i krastavaca isečenih na sitne kolutiće, 100 g kuvanog mesa, salata od krastavca, paradajza i začinskog bilja, kiselo mleko po želji, čaša tople limunade (bez šećera).

POPODNEVNA UŽINA

Paradajz sa kiselim mlekom. U kiselo mleko dodajte malo senfa, malo soli i u blenderu kratko izmiksujte.

VEČERA

Šolja toplog biljnog čaja, boranija na pari sa kiselim mlekom, čaša tople limunade bez šećera.

