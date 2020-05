Sve o Novakovoj novoj dijeti (video)

View this post on Instagram

U novoj epizodi “Svesnog življenja” razgovarao sam sa uvaženim Profesorom,Dr. Draganom Ivanovim. Dr Ivanov je specijalista interne medicine, profesor na Visokoj školi za obrazovanje pedagoga i ima svoju praksu (kliniku) u Novom Sadu. Dr Ivanov je podelio neke osnove zdrave ishrane za koje se zalaže. Veoma sam uživao u razgovoru, a nadam se da ćete i vi. U zdravlje 🙌🏼🙏🏼