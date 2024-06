“Vojnička dijeta” traje samo 3 dana, kilogrami se brzo tope, ali postoji jedna caka

Da li ste čuli za vojničku dijetu? Uprkos svom imenu, nema nikakve veze sa vojskom niti sa time kako ljudi u vojsci jedu. Ovaj plan uključuje trodnevnu niskokaloričnu ishranu na nedeljnom nivou, posle čega naredna četiri dana jedete sve što želite. Iako plan uključuje ograničenje kalorija, on takođe omogućava i konzumiranje ukusne hrane koja nije tipična za dijetu, poput kafe i deserta, prenosi k1.info.rs.

Šta je vojnička dijeta?

Tokom ovog režima ishrane ljudi se podstiču da unesu 1.400 kalorija prvog dana, 1.200 kalorija drugog dana i 1.100 kalorija trećeg dana i da se ovaj plan prati onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne cilj.

Vojnička dijeta je takođe veoma specifična jer nakon što završite tri restriktivna dana, možete preostala četiri dana u nedelji da jedete šta želite. Međutim, postoji caka, a to je da preporučuju da čak ni tih dana ne prelazite dnevni unos od 1500 kalorija, ako je vaš glavni cilj da smršate.

Takođe je preporučeno da se pije puno vode i kafe bez mleka i šećera ako je moguće. Veštački zaslađivači se takođe ne preporučuju, ali je stevija dozvoljena.

Prvi dan

Doručak:

1/2 grejpfruta

1 kriška tosta

2 kašike putera od kikirikija

1 šolja kafe ili čaja

Ručak:

1/2 šolje tunjevine

1 kriška tosta

1 šolja kafe ili čaja

Večera:

85 g bilo koje vrste mesa

1 šolja zelenog pasulja

1/2 banane

1 mala jabuka

1 šolja sladoleda od vanile

Dan dva

Doručak:

1 jaje

1 kriška tosta

1/2 banane

Ručak:

1 šolja svežeg sira

1 tvrdo kuvano jaje

5 slanih krekera

Večera:

2 viršle (bez lepinje)

1 šolja brokolija

1/2 šolje šargarepe

1/2 banane

1/2 šolje sladoleda od vanile

Dan tri

Doručak:

5 slanih krekera

1 kriška (1 unca) čedar sira

1 mala jabuka

Ručak:

1 kuvano jaja

1 kriška tosta

Večera:

1 šolja tunjevine

1/2 banane

1 šolja sladoleda od vanile

Ako ste alergični na neke sastojke, možete da zamenite jedne namirnice za druge: nemasno meso, riba, sveži sir, avokado, humus ili bademi za tunjevinu; zeleni ili biljni čaj za kafu; običan grčki jogurt, rikota sir, čedar sir, jaja ili šunka za sveži sir.

Rizici kod držanja vojničke dijete

Dijetetičari upozoravaju da je ovo veoma restriktivan plan ishrane. Iako smanjenje unosa kalorija ponekad može da pomogne prilikom gubitka težine, ponovljeno ograničavanje može kasnije da izazove probleme, pa čak i da omete vaše ciljeve. Jednom kada se prekine ovakav plan, vrlo je uobičajeno da se kilogrami vrate, a ponekad i na veću težinu od predhodne.

Ni izvori kalorija nisu najzdraviji izvor, kako upozoravaju stručnjaci, jer navode da uglavnom potiču iz „problematičnih“ masti.

Takođe, brzi gubitak težine može da dovede do gubitka i mišićne mase, a ne samo masnoće, što može da smanji brzinu metabolizma. To znači, dosledno vođenje vojničke dijete može zapravo da dovede do usporavanja metabolizma, što otežava gubitak težine.

I poslednje upozorenje je da veoma restriktivna faza ishrane može da vas dovede do prejedanja tokom manje restriktivnih dana, čime se stvara nezdrav odnos prema hrani.

