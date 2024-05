10.000 koraka ili 30 minuta trčanja: Najzad je otkriveno šta brže skida kilograme

Najmanje 10.000 koraka dnevno je dugo važilo za idealan način da smanjite rizik od oboljenja i budete zdravi i fit. Nova studija sugeriše da druge vrste treninga, umesto 10.000 koraka, mogu imati jednake efekte na gubitak težine, duži život i manji rizik od srčanih oboljenja.

U četvorogodišnjem istraživanju je učestvovalo skoro 15.000 zdravih žena starijih od 62 godine, a svaka od njih je nosila uređaj za merenje nivoa aktivnosti i popunjavala zdravstveni upitnik svake godine, u kom su odgovarale na pitanja o tome da li puše, piju, davale podatke o visini, težini, menopauzi i ličnoj porodičnoj medicinskoj istoriji.

Tim stručnjaka je otkrio da su žene koje su prelazile 8.000 do 8.500 koraka dnevno smanjile rizik od srčanih bolesti za 40 procenata, u poređenju sa onima koji su prelazile oko 3.000 koraka dnevno. Štaviše, otkrili su da isti efekat ima i trening od 75 minuta dnevno – što sugeriše da merenje koraka može biti bespotrebno.

Dr Rikuta Hamaia, vodeći autor studije i istraživač na Odeljenju za preventivnu medicinu u Brigamu i ženskoj bolnici, rekao je: „Za neke, posebno za mlađe pojedince, vežbanje može uključivati aktivnosti poput tenisa, fudbala, šetanja ili džogiranja, a sve to može biti lako praćeno koracima.“

„Međutim, za druge se može sastojati od vožnje biciklom ili plivanja, gde je praćenje trajanja vežbanja jednostavnije. Zato je važno da smernice za fizičku aktivnost nude više načina za postizanje ciljeva.“

„Svako od nas bira drugačiji način kretanja i skoro svi oblici su korisni za naše zdravlje.“

Istraživanje je trajalo od 2011. do 2915, a tim je pratio žene do kraja 2022, prenosi DailyMail.

Učesnice su podeljene na osnovu vremena koje su provele vežbajući ili broja koraka koji su prelazile.

Tim je otkrio da su one koji su ili provele najviše vremena (otprilike 200 minuta) vežbajući ili prelazile najviše koraka (oko 8.000 do 8.500) smanjile rizik od srčanih bolesti i smrti do 40 procenata u poređenju sa onima u najnižem procentu (devet do 12 minuta vežbanja ili oko 2.800 do 3.000 koraka).

Devet odsto učesnica koje su trenirale 62 minuta nedeljno i prelazile 5.183 koraka dnevno su do 2022. godine umrle, a četiri odsto njih je razvilo srčanu bolest.

„Nalazi sugerišu da pacijenti mogu da biraju između toga koliko će koraka preći ili će vežbati kako bi smanjili rizik od smrti ili kardiovaskularnih bolesti“, napisali su istraživači.

Važno je ipak naglasiti da je ovo istraživanje bilo opservacijsko, tako da se nalazi ne mogu potvrditi.

