Saznajte pravi razlog zašto se gojite oko struka

Prema poslednjim istraživanjima, ljudima srednjih godina zaista je teže da izgube naslage oko stomaka, i muškarcima i ženama.

Čak i oni koji su u mladosti bili mršavi, u srednjim godinama mogu se drastično proširiti.

Dr. Nirav Padlija, stručnjak za mršavljenje tvrdi da je i tada kilažom lakše upravljati nego što mislimo. Samo treba shvatiti šta vodi gojenju i prilagoditi se tome.

Hormoni sve diktiraju

Dolaskom u tridesete godine života, nivo hormona u telu pada. To je razlog zašto i metabolizam počinje sporije da radi, a što on sporije radi, ljudi se više goje. Naime, tada se sagoreva manje energije i skladišti više masnoća u telu.

Istraživači su otkrili da to kod prosečnog muškarca i žene uzrokuje dodatnih 450 do 900 grama svake godine, i to u od 35. do 55. godine života.

Situacija kod muškaraca

Visok nivo testosterona odgovoran je za održavanje vitkog i mišićavog izgleda kada su mlađi. To se događa zato što taj muški hormon veže masno tkivo i izbacuje ga iz tela te se ne gomila oko struka.

Takođe, pomaže pri izgrađivanju mišića, ubrzava metabolizam i smanjuje rizik od pojave dijabetesa jer održava osetljivost na inzulin.

– Ali, nakon 30. godine nivo testosterona prirodno počinje da se smanjuje za otprilike jedan posto godišnje – objašnjava dr. Padlija.

To pak podstiče telo da skladišti masti, posebno na području stomaka, što nije samo estetski problem već i zdravstveni jer povećava rizik od bolesti srca i dijabetesa.

Situacija kod žena

Žensko telu ima nežnu ravnotežu progesterona i estrogena tokom plodnog razdoblja života. Poznato je da viši nivo estrogena povećava nastanak masnog tkiva. Kod mlađih žena nivo oba hormona je podjednak. Ali, od 35. godine života nivo oba hormona se smanjuje, što na kraju dovodi do menopauze.

– Međutim, nivo progesterona se smanjuje brže što uzrokuje formiranje masnih naslaga oko struka – dodaje ovaj stručnjak.

Šta se još događa kod oba pola?

Pad nivoa hormona dovodi do smanjenja mišićne mase i kod muškaraca i kod žena. A, kako je mišićno tkivo jedan od glavnih potrošača glukoze u telu, dolazi do težeg gubitka suvišnih kalorija što vodi gomilanju naslaga na stomaku.

Kod smanjivanja mišićne mase telo ne obrađuje ugljene hidrate efikasno pa treba paziti da se ne jede previše.

Ne preskačite obroke

Ljudi koji preskaču obroke često imaju utisak da ne jedu puno i nije im jasno kako i zašto nikako ne mogu da smršaju. Preskakanjem obroka organizmu šaljemo poruku da je vreme gladi pa ono počne da skladišti energiju u obliku masnog tkiva, umesto da je troši. Zato je važno jesti redovno, pet uravnoteženih obroka obroka dnevno. Raspoređujući hranu na taj način potičete metabolizam i bolju potrošnju energije.

Koristite začine i dobro se naspavajte

Hranu možete začiniti i cimetom i kurkumom. Cimet je bogat polifenolima, koji izazivaju efekt sličan insulinu i tako pomaže u regulisanju nivoa šećera, odnosno poboljšava metabolizam glukoze. Možete njime začiniti i običnu voćnu salatu ili ga dodati u kafu, kako biste dobili mirisni napitak. Sličan efekat pripisuje se i kurkumi, za koju se pokazalo da reguliše apetit.

Jedno važno pravilo za održavanje vitke linije glasi – dobro se naspavajte. Nije šala: Mnoga istraživanja dokazala su da ljudi koji ne spavaju dovoljno češće se bore s viškom kilograma, brže ih nakupljaju i teže mršave. Naime, utvrđeno je da se ljudi koji spavaju manje od sedam sati tokom noći češće ‘teše’ visokokaloričnom hranom, najčešće kada su iscrpljeni i osećaju snažan pad energije.

Češće se krećite

I dok prilagođavanje jelovnika čini 70 posto posla do mršavljenja, nema rezultata bez vežbanja. Uz redovnih pola sata hodanja dnevno, dovoljno je ubaciti dva do tri 20-minutna treninga jačeg intenziteta nedeljno. To mogu biti žustro hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili vežbe snage u intervalima. Intervalni trening podrazumeva, na primer, dva minuta brzog trčanja, pa minut laganog džoginga ili hoda ili 10 trbušnjaka, nakon kojih ćete se odmoriti, uz ponavljanje četiri do sedam puta.

TOP saveti za podsticanje metabolizma:

1. Supu i salatu jedite što više

Kako biste pojeli manje, pre ručka ili večere pojedite tanjir supe, a uz svaki od ta dva obroka pripremite i veliku posudu salate. Supa i salata napuniće želudac, pa ćete vam biti potrebno manje druge hrane.

2. Napunite manji tanjir i to samo jednom

Smanjite obroke. To ćete najlakše postići ako obrok servirate na manjem tanjiru. Šerpe ili tiganje ne stavljajte na sto, već izvadite hranu na tanjir, a ostalo pospremite.

3. Piju se kafa i zeleni čaj

Aktivna materija u kafi, Guarani i zelenom čaju podstiče rad srca i metabolizam. Ljubitelji kafe imaju čak 18 posto brži metabolizam.

4. Za doručak pojedite kolač

Ako ne možete bez deserta, pojedite kolač za doručak, pa ćete tokom dana potrošiti tu energiju.

5. Ananas kao užina

Ananas je koristan i kao užina, jer sadrži jedinjenje bromelain, koji pomaže ćelijama štitne žlezde da razgrade hranjive materije.

6. Popijte čašu vode pre obroka

Ponekad osećaj žeđi zamenimo za glad, pa 15-ak minuta pre obroka popijte čašu vode. Ubrzaćete i probavu.

7. Izađite napolje – sunce podstiče mršavljenje

Ljudi koji provode više vremena na suncu ređe imaju višak kila. Sunce podstiče stvaranje vitamina D koji ubrzava metabolizam.

8. Začinite jela đumbirom

U korenu đumbira nalaze se materije koje pomažu probavi i brže sagorevanje masnoće, baš kao i čili papričice.

