Šest mentalnih trikova da biste izbegli praznično gojenje

Praznike dočekujemo sa najboljim namerama: unos zdravog obroka pre odlaska na praznične zabave; ubacivanje termina za vežbanje par puta nedeljno u već gust raspored; i čvrsta volja da ostanemo na samo jednom kolaču.

Međutim, koliko god se trudili da u svemu tome uspemo, ciklus otvorenih šankova i stolova sa desertima tokom celog meseca će svakako staviti na ispit snagu naše volje. Ove zime je mnogo lakše reći nego istrajati u zdravoj ishrani i vežbanju. Naročito u onim trenucima kad stojite ispred omiljenih makarona sa sirom koje pravi vaša mama, uđete u kuhinju na poslu i naiđete na pun sto kolača ili u poslednjem trenutku dobijete poziv da izađete sa prijateljima (a za to veče ste planirali da odete u teretanu).

A sve te prilike za uživanje počinju da se odražavaju na vaš struk. „Postoje različiti podaci o tome koliko se u proseku čovek ugoji preko praznika ali ono što je sigurno jeste da je potrebno oko pet meseci da se vrati na staru težinu posle toga. Ne treba da se odričete ali svakako treba da vodite računa o tome”, kaže Stefani Mansur, lični trener i generalni direktor programa Step It Up with Steph.

S obzirom da mnogi njeni klijenti brinu kako će tokom praznika očuvati teško stečenu liniju, Mansur je smislila taktike koje mogu da primene pri donošenju odluka koje će im pomoći da se osećaju dobro tokom celog meseca a da ipak uživaju u svemu što praznici nude (čak i kolačima i koktelima).

Setite se ovih saveta sledeći put kad ste u iskušenju da preskočite vežbanje i predate se uživanju u nekoj poslastici.

Očistite nepca

Sledeći put kad krenete ka frižideru po još jedno parče pite ili kolača, odmah se zaustavite i promenite ukus u ustima.

„Moja mama pravi neke sitne kolače kojih mogu da pojedem i deset odjednom. Kako bih sebe sprečila u tome – pošto sam zaljubljenik u slatkiše – promenim ukus u ustima”, kaže Mansur. „Odem do frižidera i uzmem komad brokolija, koji je pomalo gorak, ili malo paprike da bih suzbila želju za nečim slatkim. Svojim klijentima stalno govorim da kad osete da su željni čipsa ili kolača ili još jednog parčeta pizze, treba da stave neko povrće u usta, sažvaću ga i progutaju i tako promene ukus u ustima. U devet od deset slučajeva više neće žudeti za onim što su pre toga hteli da pojedu.”

Presvucite se u opremu za vežbanje i samo se istežite

Sledeći put kad razmišljate da preskočite vežbanje ili niste motivisani, dogovorite se sa sobom da ćete se samo istezati.

„Umesto samo da ustanete u svojoj svakodnevnoj odeći ili sednete na kauč da uradite neke vežbe istezanja, želim da odete korak dalje i presvučete se u opremu za vežbanje (i obujete patike) i istezanje radite u tome”, kaže Mansur. „Ako ste u sportskoj opremi i osećate kako je dobro što se istežete i krećete, verovatno ćete poželeti da nastavite da se istežete ili možda da vežbate kao što ste u početku planirali.”

Napravite sporazum sa sobom

Ako su vam slatkiši slaba tačka, Mansur ima trik za sprečavanje nesvesnog grickanja: napravite sporazum sa sobom.

„Napravite sporazum sa sobom. Kažite sebi: ,,Naravno, mogu to da pojedem ako želim, ali se obavezujem da prvo uradim nešto dobro za svoje telo’’, kaže ona. „Ako obiđete ceo stan ili kuću pet puta, možete da uzmete još jedno parče. Ako napravite 500 koraka, možete da uzmete još jedno. Ako uradite 20 čučnjeva, još jedno. Napravite sporazum sa sobom pre nego što uzmete još slatkiša.”

Tokom celog meseca ponavljajte mantru od jedne reči

Stvaranje mantri za pozitivnu afirmaciju je nešto što Mansur radi sa klijentima koji žele da smršaju. Kaže da im da napišu ono što zamišljaju da rade i kako se osećaju kad ostvare cilj.

„Neki od nas nemaju vremena za to tokom praznika. Zato možete da izaberete jednu reč i svaki put kad pomislite da donesete neku nezdravu odluku, bez obzira da li želite nešto da pojedete, preskočite vežbanje ili ne vodite računa o sebi, pomislite na tu jednu reč koja vam nešto znači”, kaže ona. „Ta reč može da bude bilo šta, na primer ,„snažan” ili „odlučan” – čak i „mršav” ako vam to odgovara. Za mene je to „kontrola” zato što želim da imam kontrolu nad svojim odlukama. I onda kad posmislim na nešto za šta znam da će mi izazvati naduvenost ili letargiju, pomislim na reč „kontrola”.

Odredite nov termin za svako vežbanje koje preskočite

U ovo doba godine se dešava da se u poslednjem trenutku pojave neki planovi. A vi ne želite da odbijete samo zato što vam je vežbanje na rasporedu. Ali kad se pojavi alternativa za uživanje, Mansur kaže da odmah odredimo nov termin da bismo sprečili da potpuno prestanemo da vežbamo.

„Recimo da ste se prijavili za čas spininga a preskočite ga da biste otišli na piće ili večeru sa prijateljem koji je u gradu. Tu odmah treba da se zaustavite, proverite kalendar i odredite nov termin za taj čas”, kaže ona. „Zakažite za sledeći dan ili onaj posle njega, ali ga zakažite i obeležite u kalendaru da biste se osećali dobro što preskačete vežbanje i radite ono drugo što vam se ponudilo.”

Mansur kaže da bi ova taktika trebalo da vam pomogne da postignete kompromis – i budete u stanju da stvarno uživate u praznicima, ali i da dalje budete odgovorni.

„Ne želim da se iko oseća krivim – život je pun iznenađenja. Ne pokušavamo da budemo savršeni, već samo da budemo u miru sa sobom i svojim odlukama”, kaže ona. „Uživajte u praznicima. Uživajte u hrani koju jedete samo par puta godišnje, uživajte sa prijateljima i porodicom, ali tako da i dalje osećate da imate kontrolu, snagu i odlučnost, bez osećaja krivice.”

