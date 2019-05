Zaboravite na BMI: ovo je siguran pokazatelj vaše zadovoljavajuće težine

Većina gojaznih osoba ili osoba sa viškom kilograma odbija da prizna istinu o sebi. To naročito važi za starije osobe ili osobe srednjih godina.

Nedavna anketa pokazala je podatak da je čak 60% ispitanika opisalo svoju „kilažu“ kao zadovoljavajuću, iako pokazatelji kažu da imaju višak kilograma ili da su gojazni. Ideja da su ispitanici zadovoljni svojom težinom kao i da višak kilograma nije štetan po zdravlje dolazi iz studije uu kojoj se navodi da osobe srednjih godina kao i starije osobe koje imaju i do 30 kilograma viška imaju manju stopu mortaliteta nego osobe sa normalnom težinom.

Međutim, novija istraživanja pokazala su velike nedostatke u metodama studije iz 2013. godine, a novi podaci pokazali da višak kilograma mnogo više šteti zdravlju nego normalna telesna težina.

Mnoga ranija istraživanja pokazala su da višak kilograma i gojaznost dovode do rizika za mnoge ozbiljne zdravstvene tegobe poput dijabetesa, visokog krvnog pritiska, demencije, nekih vrsta raka i sl. Mnoge bolesti zbog viška kilograma mogu biti hronične, u trajanju od nekoliko meseci pa i celog života. Treba imati na umu da hronične dugoročne bolesti zbog povišene telesne težine, osim uticaja na zdravlje, utiču i na planirane dnevne aktivnosti, kao i na finansije jer se više vremena provodi na lekarskim pregledima i više novca se daje za lekove i terapiju.

Nažalost, istraživanje takođe pokazuje da veliki broj ljude ne posvećuje dovoljno pažnje svojoj telesnoj težini pa budu zaprepašćeni kada stanu na vagu ili kada vide da im se garderoba navodno skupila ili smanjila. Istraživanje zbog toga savetuje svakoj osobi da zna svoj BMI (indeks telesne mase) jer je to najbolji pokazatelj odnosa visine i težine. Ipak, BMI nije baš uvek pouzdan jer postoje primeri gde kod razvijenih osoba BMI nije merodavan zbog mišićne mase kao i kod starijih osoba koje nemaju mišićnu masu, a imaju veći stomak, pa to deluje nesrazmerno. Istraživanje zato predlaže da merenje obima struka može dati bolju sliku od BMI i to za osobe svih starosnih doba. Po istraživanjima, ukoliko je obim struka za žene više od 89 cm ili za muškarce 101,5 cm treba da se razmotri opcija mršavljenja.

Često se dešava da lekari izbegavaju savet pacijentima vezan za njihovu telesnu težinu, jer je veliki broj ljudi osetljivo na tu temu i često uvredljivo shvata takve komentare i burno reaguje.

Ipak, treba znati da i mali gubitak telesne težine pozitivno utiče na zdravlje. Gubitak težine od 7% do 10% ima veliki uticaj na metabolizam. Trajnija briga o suvišnoj telesnoj težini bolja je od brzih i naglih gubitaka težine i ima dugoročni pozitivan uticaj na organizam.

Na kraju istraživanje navodi da je starenje prirodan proces u kom se mišićna masa smanjuje. Svako ko uspe da u sedamdesetim godinama starosti zadrži mišićnu masu iz srednjih godina ima bolju ravnotežu i stabilnost, kao i mnogo manji rizik za prelome i druge bolesti.