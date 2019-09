Otkrivamo zašto su baš žene podložnije prejedanju

Kada se suoče sa svojom omiljenom hranom, žene se teže mogu uzdržati od jela nego muškarci. To ujedno objašnjava i zašto je gojaznost češća kod žena.

Naučnici koji se bave ovim fenomenom bili su iznenađeni razlikom reagovanja mozga žena i muškaraca.

Đin-Đek Vang (Gene-Jack Wang) iz Nacionalne laboratorije u Brukhevnu (Brookhaven National Laboratory) pokušao je da sa svojim kolegama odgonetne zašto se pojedine osobe goje posle prekomernog uzimanja hrane, a druge ne.

Ispitivali su funkciju mozga 13 žena i 10 muškaraca koji su postili oko 12 časova, a zatim su ispred njih stavljali njihovu omiljenu hranu.

Ispitanici su najpre anketirani o svojoj omiljenoj hrani, a zatim su postili preko noći, da bi im sledećeg dana bila ponuđena njihova omiljena hrana. Sve vreme su se pratile određene funkcije mozga koje reaguju na glad. Takođe, svi ispitanici bili su podučeni kako da svojom voljom suzbijaju osećaj gladi.

I žene i muškarci su izjavili da su uspeli da suzbiju osećaj gladi, ali se kod muškaraca videla snižena aktivnost mozga, dok je kod žena aktivnost mozga ostajala ista ili je bila aktivnija.

Iako su žene izjavile da su uspele da suzbiju glad, njihov mozak to nije registrovao. Nora Volkov iz istog instituta, inače učesnik u kreiranju ovog eksperimenta, izjavila je da je ova razlika između reakcije mozga žena i muškaraca iznenađenje za naučnike i pokušala to da objasni različitom potrebom za hranljivim materijama polova, mada to nije naučno dokazano.

Pitanje je da li ženski hormoni direktno reaguju na specifične delove mozga koji su ispitivani.