Ako prestanete da jedete hleb – u vašem organizmu desiće se ovih 8 stvari

Svi su ludi za ishranom sa malo ugljenih hidrata. Hleb se ne jede. Testenina je precenjena. A ljudi na dijeti ekperimentišu koliko daleko mogu da idu sa niskim unosom ugljenih hidrata. Evo spiska stvari koje se dogode kad se odreknete hleba:

Gubite vodu iz organizma

Kada smanjite unos ugljenih hidrata, prva stvar koju ćete primetiti je kako brzo, kao nekom čarolijom, telesna težina počne da se smanjuje. Ali to što gubite nisu masti. To je voda. „Kada se ugljeni hidrati skladište u organizmu u obliku glikogena, svaki gram ugljenih hidrata čuva tri do četiri puta svoje težine u vodi”, kaže dijetetičar i instruktor za jačanje Meri Spano. To znači da čim izbacite ugljene hidrate i počnete da koristite svoje zalihe glikogena, izgubićete veliku količinu vode.

Dobićete grip izazvan nedostatkom ugljenih hidrata

„Ugljeni hidrati su glavni izvor energije za mozak”, kaže Spano. „Kada neko smanji unos ugljenih hidrata, mozak slabije radi, naročito kad se smanje i nestanu zalihe glikogena.” Na kraju, kad nestane glikogena, vaše telo razgrađuje masti i funkcioniše na osnovu malih fragmenata ugljenih hidrata po imenu ketoni. Rezultat je: neprijatan zadah iz usta, suva usta, umor, slabost, vrtoglavica, nesanica i mučnina. U suštini, osećate se kao da imate grip. Na kraju se vaše telo prilagođava funkcionisanju na osnovu ketona tako da se ne osećate toliko loše, ali to i dalje nije najbolji izvor energije za vaše telo”, kaže Spano.

Smanjuje vam se želja za hranom

Prerađeni ugljeni hidrati su kritikovani zato što nam zbog njih naglo skače nivo šećera u krvi, koji zatim isto tako naglo opada. Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu American Journal of Clinical Nutrition ukazuje da ove nagle promene aktiviraju centre za zavisnost u mozgu, što dovodi do posledične žudnje za hranom. Izbor žitarica od celog zrna bogatih vlaknima može da spreči ove oscilacije i tako spreči želju za hranom, kaže nutricionista Aleks Kaspero.

Rizik od srčanih bolesti i dijabetesa može da se poveća – ili smanji

Vrsta žitarica koje izbacite ovde ima veoma važnu ulogu. Na primer, jedna studija iz 2014. godine objavljena u časopisu Plos One je otkrila da prerađeni ugljeni hidrati povećavaju nivo masne kiseline u telu (koja se zove palminoleinska kiselina), što dovodi do povećanog rizika od srčanih bolesti i dijabetesa. Suprotno tome, prema navodima Američke asocijacije za zdravlje srca, žitarice od celog zrna mogu da poboljšaju nivo holesterola u krvi i smanje rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, gojaznosti i dijabetesa tipa 2. Izbor je očigledan.

Nivo energije opada

Žitarice od celog zrna su odličan izvor gvožđa, magnezijuma i B vitamina, koji su ključni za održavanje nivoa energije, kaže Spano i dodaje da mnogi ljudi već imaju nedostatak magnezijuma. Pored toga, s obzirom da su ugljeni hidrati omiljeni izvor energije za vaše telo, sve vaše ćelije usporavaju sa radom bez zdravih zaliha, kaže Kaspero.

Imate zatvor

Unos žitarica od celog zrna imaju važnu ulogu u unosu vlakana, kažu rezultati nedavne studije objavljene u časopisu Nutrition Research koja je ustanovila da 92 odsto odraslih u SAD ne unose dovoljno žitarica. Vlakna, nesvarljiv deo biljaka kao što su žitarice, ne samo da pomažu da se stabilizuje nivo šećera u krvi i smanji rizik od gojaznosti i hroničnih bolesti, već i omogućavaju da redovno praznite creva, kaže Spano.

Raspoloženje vam se pogoršava

I to ne samo zato što jedete sendviče u kojima listovi zelene salate zamenjuju hleb. Ugljeni hidrati – bez obzira da li su celi ili prerađeni – povećavaju nivo neurotransmitera u mozgu odgovornog za dobro raspoloženje pod nazivom serotonin, kaže Kaspero. Tako da kad izbacite zdrave ugljene hidrate kao što su žitarice od celog zrna, vaše mentalno zdravlje se menja u skladu s tim.

Ne vežbate kako treba

„Ugljeni hidrati su osnovni izvor energije u telu potrebne za vežbanje, i to i za vežbe izdržljivosti i za vežbe otpora”, kaže Spano. „Ako izbacite ugljene hidrate, vaša energija opada. Ako smanjite nivo ugljenih hidrata koje vaše telo čuva, smanjuje se i vaša sposobnost da primenite snagu i jačinu.” A što su vam slabije vežbe, to su vam slabiji i rezultati.

(www.womenshealthmag.com, Danas)