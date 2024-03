Budite oprezni sa njima: Ovo su smrtne doze namirnica koje svaki dan koristimo

Umerenost je važna za sve životne aspekte, jer sve što je preko mere može da se okrene protiv nas. Čak i zdrave stvari ako unesemo u prekomernoj količini mogu izazvati razne probleme.

Paracelzus je nekad rekao: „Sve stvari su otrovne i ništa nije bez otrova; samo je doza ono što čini da neka stvar nije otrov”. Čak i neke bezbedne namirnice mogu dovesti do letalnog ishoda, ako preterujete s njima.

Voda

Svi smo čuli da je 2 litra čiste vode minimum koji moramo da popijemo tokom dana. Ali koja je maksimalna doza? Naučnici kažu, ako popijete 6 litara vode, onda vaši bubrezi neće imati vremena da uklone tečnost iz tela. Rezultat: oticanje unutrašnjih organa, mozga i smrt.

Kafa

Smrtonosna doza kofeina je 15 grama. To bi bilo otprilike 50 do 90 šolja kafe – u zavisnosti od jačine napitka i stanja zdravlja čoveka. Ako imate kardiovaskularna oboljenja – opasnost komplikacija i smrtnog ishoda je veća. A ako još mešate kafu sa gaziranim i energetskim napicima – to neće izdržati čak ni zdravo srce. Simptomi trovanja kafom su tremor, povraćanje, tahikardija i hipoglikemija.

Čokolada

Čokolada sadrži veliku količinu supstance koja se zove teobromin. To je snažan stimulans centralnog nervnog sistema.

Šećer

Svi znamo da šećer ubija. Ali koliko tačno ga je potrebno da bi on ubio čoveka, ne metaforički nego fizički? Odgovor lekara je 2 kilograma. Nije toliko mnogo, s obzirom da većina naših omiljenih namirnica sadrži šećer – ponekad u velikim količinama.

Ako pojedete previše čokolade odjednom, rizikujete da se njome otrujete, što će prvo dovesti do mučnine i dijareje, zatim do epileptičnih napada, unutrašnjeg krvarenja, infarkta miokarda i fatalnog ishoda, prenosi Espreso. Srećom, smrtna doza čokolade je prevelika za većinu ljudi – 10 kilograma.

Semenke od jabuke

Neće vam mnogo naškoditi 18 jabuka, ali ako izvadite iz njih semenke, dobro sažvaćete i progutate, onda je sasvim moguće da ćete umreti. I sve zato što semenke sadrže cijanid – jedan od najjačih poznatih otrova.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.