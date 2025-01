Da li terate decu da jedu hranu koju ne podnose? „Ovo može imati opasne posledice“, objasnio lekar

Sve bolesti počinju od creva

Prof. dr Borislav Kamenov, imunolog, rekao je da određene navike vezane za hranu mogu dugoročno da naškode organizmu, naročito ako ih “postavimo” još u detinjstvu.

Umor, malaksalost, nadutost pa čak i podočnjaci prvi su signali mnogih bolesti koje će “krenuti” iz digestivnog trakta ali onda izazvati posledice na drugim mestima. Na udaru će biti i naš imunitet.

-Hrana nije samo dobijena energija, digestivni sistem obezbeđuje hranu i gradivne materije, ali on je i taj preko kojeg se baždari imuni sistem. Ako su creva zdrava i nema problema, imamo tolerantni odgovor koji ne pravi veliku štetu. Ne pravimo štetu ni kada su druge bolesti u pitanju – visok pritisak, dijabetes, vaskularne bolesti… Sve one često najraniji signal daju u digestivnom traktu – rekao je on.

Prof. dr Kamenov je kazao i da teranje dece da jedu hranu koju ne podnose može da ima veoma loše posledice.

– Ako neko jede hranu a ne podnosi je, recimo mleko ili gluten, ili neku treću hranu, creva se oštećuju. Toksini se unose u organizam, angažuje se sistem i pravi se masna jetra, vitamin D se troši i na taj način se preusmeravaju značajne supstance da bi branile telo. Pravimo tip odgovora koji nas sprema za žestoke okršaje, koje ćemo doživeti kasnije – rekao je on za tv Pink.

– Ne obraćamo pažnju, ne vidimo da nam nešto smeta, da smo umorni i malaksali, da imamo gasove ili nadimanje. Obložen jezik, podočnjaci, sve su to znaci iz detinjstva – rekao je on i kazao da to primećuje i na najmlađim pacijentima:

Primetim kada mi dovedu dete. Kada pogledam majku i vidim da i ona tako izgleda, ne moram ni da pitam za baku ili deku. To je nekada i nasledno, nepodnošenje neke hrane. Decu teramo ili čak kažnjavamo kada nešto neće da jedu, a taj aspekt je veoma zanemaren, tu nam leži prevencija mnogih, mnogih bolesti koje se kasnije pojave. A mnoge od njih počinju u najranijem detinjstvu.

(Najzena)

