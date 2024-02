Danas je Svetski dan pice: Tajni sastojak garantuje najhrskavije testo za picu

Svetski dan pice obeležava se 9. februara, u čast najpoznatijeg italijanskog specijaliteta.

Nekada se za picu govorilo da je hrana siromašnih, ali danas je toliko popularna u svim sferama života da ima svoj dan. Pica je nastala u 16. veku u italijanskom Napulju i to slučajno. Tada su pekari valjali komade testa i njima proveravali da li je rerna dovoljno zagrejana da se ispeče hleb.

Ti pečeni komadi su se onda jeftino prodavali na ulici da se ne bi bacili. Kupovali su ih siromašniji slojevi društva i na te komade stavljali sve što im je bilo pri ruci, poput začina, paradajza i ostataka jela. Malo-pomalo im se dopalo ono što jedu i tako se rodila pica kao zasebno jelo, koja je vek kasnije počela da se prodaje na uličnim tezgama.

Vremenom je postao omiljeno jelo bogatijih građana. Italijanska kraljica Margerita čula je za to u to vreme i odlučila da proba 1879. godine. Pekarima je to bila velika čast, pa su jednu vrstu nazvali po njoj – pica Margerita- sa paradajzom, mocarelom i bosiljkom.

Od tada do danas pice su poprimile razne ukuse i oblike, a mnogi se slažu da je tajna najbolje i najukusnije pice u testu od kojeg se pravi. Trebalo bi da bude ukusno bez obzira na količinu paradajz sosa, sira i drugih dodataka koji se stavljaju na njega – iznutra prozračne i delikatne strukture, a spolja hrskave.

Savladajte recept za testo za picu koji će vam odgovarati svaki put – od brašna, praška za pecivo, sode bikarbone i grčkog jogurta. Grčki jogurt je omiljen u celom svetu zbog svoje guste i kremaste, kremaste teksture, ali i zbog toga što sadrži skoro duplo više proteina od običnog jogurta.

Sastojci za testo:

200 grama brašna

prstohvat soli

¼ kašičice sode bikarbone

½ kesice praška za pecivo

200 grama grčkog jogurta

Priprema:

Pomešajte suve sastojke i prosejte.

U ovako pripremljeno brašno dodajte grčki jogurt i mesite 5 do 8 minuta dok ne dobijete čvrstu kuglu koja se ne lepi za prste.

Zatim razvucite testo na željenu debljinu, dodajte omiljene sastojke i stavite u rernu na uobičajen način.

Ako želite da testo bude hrskavije – razvucite ga na pola centimetra debljine, pa stavite u zagrejanu rernu na temperaturi od 220 stepeni.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.