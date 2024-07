Fotografija koja je izazvala veliku raspravu: Kada od ovih banana je najbolja? (foto)

Koju bananu ćete izabrati – zeleniju i nedozrelu ili jarko žutu, sa braon tačkicama?

Fotografija koja se ovih dana deli na društvenim mrežama izazvala je strastvenu raspravu među ljubiteljima voća o savršenoj fazi zrelosti banane. Slika prikazuje spektar banana, označenih brojevima od 1 do 15, u rasponu od jarkozelene do smeđe boje s velikim pegama.

Which number is the perfect banana? 🍌 pic.twitter.com/BmbHeeWcTb

— out of context vegan (@vegansarcasm) January 30, 2024