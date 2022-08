Jedete banane svaki dan? Evo šta se događa sa vašim telom

Banane su poznate kao izuzetno zdrava užina koja je prepuna vitamina i hranjivih materija. Ali, jeste li se ikada zapitali šta se događa s vašim telom ako svaki dan pojedete bananu? Istraživanja su pokazala da ova navika može imati neke iznenađujuće prednosti – od lepše kože do mršavljenja, piše Eatthis.

Mogli biste da smršate

Banane su bogata proteinima i vlaknima, zbog čega možete duže ostaviti osećaj sitosti i manje ćete imati potrebu za grickanjem.

Možda ćete brže zaspati

Banane imaju triptofan, aminokiselinu koja može učiniti da se osećate pospano pa se ako pojedete bananu na kraju dana možete se osetiti spremno za spavanje. Osim triptofana, banane sadrže magnezijum i kalijum, za koje je utvrđeno da deluju kao relaksanti mišića što vam može pomoći da lakše zaspite.

Zdravlje vaših creva moglo bi da se poboljša

Nezdrava creva mogu dovesti do raznih zdravstvenih problema u celom telu, a konzumacija banana mogla bi biti izvrstan način za poboljšanje zdravlja creva. Pregled studije iz 2017. u Nutrition Bulletin otkrio je da banane sadrže rezistentni skrob, koji može povećati proizvodnju kratkolančanih masnih kiselina koje su bitne za bolje zdravlje creva.

Manje šanse za razvoja raka bubrega

Zbog visokih nivoa antioksidativnih fenolnih jedinjenja koji se nalaze u bananama, popularno žuto voće moglo bi da vam pomogne da smanjite rizik od raka. Prema jednoj švedskoj studiji, žene koje su jele četiri do šest banana nedeljno prepolovile su rizik od razvoja raka bubrega.

Možda ćete imati više energije

Jedenje banane svaki dan ne samo da će vas sprečiti da se osećate umorno, već bi takođe moglo da poboljša vaše sportske izvedbe.

Studija PLOS One iz 2012. otkrila je direktnu korelaciju između jedenja banane i povećanog nivoa energije kod muških sportista koji su se takmičili u biciklističkim trkama na duge staze.

Vaše pamćenje može biti poboljšano

Prema BCC-u, vitamini B daju bananama moć boljeg podržavanja funkcije pamćenja, kao i zaštite drugih aspekata mozga. Studije su takođe otkrile da studenti koji jedu banane često postižu bolje rezultate na ispitima, a neki čak i efikasnije uče.

Mogli biste da primetite poboljšanja na vašoj koži

Neprestano tražimo nove načine za poboljšanje zdravlja naše kože. U bananama ima mnogo vitamina i minerala, ali mangan posebno deluje na povećanje nivoa kolagena u telu. Prema Harvard Healthu, bolji nivoi kolagena mogu dovesti do oporavljene kože, tako da sve, od akni do bora do suve kože, može početi da nestaje nakon što u svoju ishranu uključite više banana.

Manje šanse za anemiju

Prema Klinici Klivlend, anemija pogađa otprilike 30% stanovništva, odnosno 2 milijarde ljudi u svetu, a simptomi mogu varirati od vrtoglavice, glavobolje do ubrzanog rada srca.

Sadržaj gvožđa u bananama je vrlo visok i dokazano je da podiže ukupan nivo gvožđa u telu.

Zdravlje vašeg srca može se poboljšati

Glavna funkcija kalijuma u telu je regulisanje pokreta mišića, a najvažniji mišić u celom telu je srce. S obzirom na to da većina ljudi ne konzumira dovoljno kalijuma u svakodnevnoj ishrani, svakodnevno konzumiranje banane moglo bi da bude ključno za regulaciju krvnog pritiska i drugih aspekata zdravlja srca.

Zapravo, studija je otkrila da ishrana bogata kalijumom – posebno ona koja uključuje puno banana – može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti za 27%.

Možda ćete se osećati manje depresivno

Jeste li ikada pomislili da bi vaša jutarnja banana mogla da bude razlog vašeg veselog raspoloženja? Pa, pokazalo se da bi to moglo da igra važnu ulogu u ovom pitanju. Nakon što se proguta, triptofan (aminokiselina povezana s pospanošću) u bananama takođe se može pretvoriti direktno u serotonin u telu.

