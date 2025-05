Jeste li ikada videli krvave mrlje u jajetu? Evo o čemu se zapravo radi

Da li ste ikada primetili crvenkastu tačku u žumancetu? Sigurni smo da jeste. Ako ste se pitali da li je sve u redu sa jajetom, ali čak i ako niste sumnjali u ispravnost jajeta, već ste samo želeli da saznate šta je to – donosimo vam odgovor.

Yoreh Deah 1:36 🥚Clarifies blood spots found in commercially produced eggs do not present any fundamental kosher problem. A significant doubt existed that the blood might represent a new embryo, it was necessary to throw out the entire egg if it had a blood spot. 🍳 pic.twitter.com/w8sq1ujYzR

— Manuel Maimon 🇺🇸 (@ToilinginTorah) February 9, 2023