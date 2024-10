Nije ni narandža ni limun: Ovo voće ima najviše vitamina C

Većina ljudi povezuje vitamin C sa citrusnim voćem, tačnije sa narandžama. Sa razlogom. Jedna pomorandža srednje veličine sadrži oko 63,4 miligrama vitamina C. Međutim, ima voća koje ima više vitamina C od pomorandže.

Reč je o kod nas malo poznatom voću pod nazivom – kakadu šljiva. Ovo voće sadrži više vitamina C nego bilo koje drugo voće na planeti.

Australijska kakadu šljiva je pravi rudnik zlata za ishranu, piše Health Digest. Prema članku časopisa Food Bioscience iz 2023. godine, kakadu šljive imaju sto puta više vitamina C od citrusa i do 800 puta više vitamina C od borovnice. Takođe su odličan izvor kalijuma, a postoje čvrsti dokazi da utiču na krvni pritisak, tačnije – snižavaju ga.

Kako navodi Healthline, kakadu šljive sadrže i dosta vlakana, a pošto se odraslima preporučuje da dnevno unose između 21 i 38 grama vlakana, u zavisnosti od pola i starosti, jasno je da i ovde statistika ide u prilog ovom supervoću. Unos vlakana povezuje se i sa poboljšanjem hipertenzije, pa će to uticati i na snižavanje krvnog pritiska, prenosi N1.info.

