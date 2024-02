Ovo voće ima 50 puta više C vitamina od limuna i narandže i sezona mu i dalje traje

Limun i pomorandže su prvo što svima padne na pamet kada tražimo dobar izvor vitamina C. Ipak, nar je taj koji osvaja trofej u ovoj kategoriji. Vitamina C ima čak 50 puta više nego u narandžama ili limunu.

Ovaj crveni dragulj je pravo blago zdravlja i vitaminska bomba. Idealno vreme za berbu nar je između septembra i novembra. Nar se može koristiti svež, prerađen ili sušen.

Ne gubi vitamine

Samo 100 grama nara ima 426 mg vitamina C. Preporučena dnevna količina za žene je 75 mg, a za muškarce 90 mg, ali to zadovoljava samo minimalne potrebe. Naučnici smatraju da je osobama prosečne fizičke aktivnosti i težine potrebno do 200 mg dnevno, osim u slučajevima povećanog fizičkog napora ili stresa kada je ta količina povećana za 50 odsto.

Važno je naglasiti da je nar jedna od retkih biljaka koja tokom kuvanja ne gubi hranljive osobine, vitamine i minerale. Naime, poznato je da limun ne treba stavljati u topli čaj jer gubi vitamin C. To nije slučaj sa narom. I ova činjenica umnogome doprinosi njenoj lekovitosti s obzirom da je konzumiramo u obliku čajeva, marmelade, kompota, likera, sirupa…

Zdravstvene dobrobiti

Istraživanja su otkrila da sok od nara ima veće protivupalno delovanje na organizam od crnog vina ili zelenog čaja, piše Ordinacija.hr.

Pored vitamina C, sadrži i vitamine A, D, E, masne kiseline i antioksidans flavonoid. Antioksidansi su važni za unos u organizam jer ova jedinjenja pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, smanjuju oštećenje ćelija i štite nas od bolesti.

Impresivan sadržaj vlakana utiče na zdravlje creva, kao i polifenola u kojima ih takođe ima u izobilju.

Polifenoli mogu delovati kao prebiotici koji hrane dobre mikrobe. Oni mogu poboljšati crevnu sluzokožu i smanjiti upalu koja uzrokuje bolest. Povećanjem broja korisnih mikroba smanjuje se i količina štetnih, objašnjava dijetetičar Kim Kulp.

Što se tiče minerala, bogat je kalijumom, kao i gvožđem, magnezijumom i fosforom.

Pomaže rad srca

Nar je odličan za zdravlje kardiovaskularnog sistema. Pored povećanja dobrog holesterola i snižavanja lošeg holesterola, deluje i na regulaciju krvnog pritiska. Pijenje soka od nara može poboljšati protok krvi i smanjiti anginu.

Smatra se da poboljšava zdravlje arterija sprečavajući nakupljanje plaka i može pomoći u poboljšanju stanja ateroskleroze. Takođe reguliše nivo šećera u krvi, pa ga je dobro jesti za doručak.

Ovo voće posebno koristi sportistima jer sok od nara pomaže u oporavku nakon treninga. Takođe može pomoći u poboljšanju bioraspoloživosti azotnog oksida, koji pomaže telu da dobije hranljive materije koje su mu potrebne za vežbanje, slažu se sportski nutricionisti.

