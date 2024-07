Ovih 5 namirnica jedite sirove, tako su najzdravije

Pojedine namirnice moraju se termički obraditi pre konsumiranja. Međutim, ima i onih koje bi termičkom obradom izgubile svoju nutritivnu vrednost i njih bi trebalo jesti u sirovom stanju.

Među namirnicama koje su zdravije kada se jedu sirove najviše ima povrća ali i voća.

Brokoli

Brokoli sadrži velike količine fitohemijskog sulforafana koji pomaže u sprečavanju srčanih bolesti, upala, depresije i još mnogih štetnijih zdravstvenih stanja. Studija objavljena u „Journal of Agricultural Food and Chemistry“ pokazala je da naše telo brže apsorbiraje sulforafan kada jedemo sirov brokoli umesto kuvan. Drugo istraživanje pokazalo je da kuvanje brokolija na različite načine smanjuje nivo vitamina C.

Beli luk

Nedavna studija otkrila je da zagrevanje belog luka na 200 stepeni tokom šest minuta u potpunosti uništava antiagregaciju u belom luku. „Postoji još jedna zdravstvena korist od upotrebe sirovog belog luka, što je pokazala i studija, da toplota deaktivira enzim alliinaza“, kaže nutricionistkinja Nanci Vudberi. „Kuvajući beli luk 20 minuta u potpunosti ćete poništiti njegovo antibakterijsko delovanje, a samo jedan minut u mikrotalasnoj uništiće 100 odsto njegove sposobnosti“, upozorava ona.

Borovnice

„Borovnice sadrže više antioksidanata nego bilo koje drugo voće, uglavnom zbog velike količine polifenola“, kaže Džuli Džofrin, fitnes instruktorka. Ako ih jedete sirove, dobijate sve te prednosti. Istraživanje objavljeno u „Journal of Agricultural and Food Chemistry“ pokazuje da termička obrada borovnica smanjuje nivo polifenola.

Crvene paprike

Pečene paprike brz su i jednostavan dodatak bilo kom obroku, ali možda biste trebali da razmislite o tome da ih jedete sirove. One su odličan izvor vitamina C, a toplota ga može uništiti.

Kelj

Kelj sadrži jedinjenja koji se nazivaju glukozinolati, a kada dođu u kontakt s enzimom mirosinazom, pretvaraju se u drugačije jedinjenje koje pomaže u borbi protiv različitih bolesti. Međutim, toplota deaktivira mirosinazu, tako da kuvani kelj nema ista svojstva u borbi protiv bolesti kao što ima salata od sirovog kelja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.