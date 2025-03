Znate li šta se dešava u vašem telu ako svaki dan jedete beli hleb?

Šta će se desiti ako svaki dan preterujete s hlebom?

Hleb je za mnoge namirnica bez koje se ni ne računa da smo imali obrok, a postoje i ljudi kojima je nezamislivo da sednu za sto ako se na njemu ne nalazi vekna hleba.

Svedoci smo da je hleb proteklih godina stekao lošu reputaciju, ali nije baš sve u vezi s njim negativno.

Kako ističe organizacija Grains Food Foundation, hleb može da bude odličan izvor folata, gvožđa, vitamina B kompleksa i mnogih drugih hranljivih materija. Međutim, ukoliko jedete samo ili dominantno hleb, ne činite svom zdravlju uslugu.

Unećete više vlakana

Bilo da je beli i pšenični ili od neke druge žitarice, hleb sadrži mnogo biljnih vlakana, esencijalnog nutrijenta koji je telu neophodan za bolje varenje, zdravlje gastrointestinalnog trakta, kontrolu telesne težine itd.

Ipak, imajte u vidu da neke vrste hleba, poput onog napravljenog od celog zrna, ima više vlakana. Ukoliko jedete više vlakana, duže ćete biti siti.

– Vlakna deluju tako što odlažu apsorpciju hranljivih materija i masti i varenje hrane. Ona pojačavaju osećaj sitosti, što dalje vodi do niskog apetita i manje želje za hranom – nutricionistkinja Natali Komova. – Vlakna regulišu vaš unos kalorija, smanjujući višak masti na stomaku.

Unećete više hranljivih materija

Kao što smo već pomenuli, hleb – da, uključujući i beli – obiluje hranljivim materijama koje su od velikog značaja za normalan rad organizma. Pored velike količine folata, gvožđa i vitamina B kompleksa, tu su kalcijum, tiamin, mangan, cink, značajan procenat proteina…

Može da vam poraste nivo šećera u krvi

Međutim, hleb nema sasvim bez razloga loš imidž. I dalje je u pitanju hrana koja u ogromnoj meri sadrži ugljene hidrate, odnosno hrana koja može da dovede do naglog skoka nivoa glukoze.

Probavni sistem razlaže ugljene hidrate u šećer, odakle on putuje u krvotok, a kada nivo glukoze u krvi raste, telo oslobađa insulin kako bi ćelije apsorbovale šećer u krvi za energiju ili skladištenje.

Imajte na umu da što je manji sadržaj vlakana u hlebu, to je viši njegov glikemijski indeks, odnosno loš je izbor za ljude koji imaju dijabetes, insulinsku rezistenciju ili samo paze na nivo šećera.

Možda ćete se osetiti usporeno

Dok hleb može da obezbedi vašem telu energiju iz ugljenih hidrata, bez zdravih masti, proteina ili vlakana ćete ubrzo osetiti iscrpljenost. Ključ je u tome da jedete hleb bogat vlaknima i kombinujete ga s hranom koja usporava varenje i pruža više energije.

… Ili ćete imati vrlo stabilnu energiju!

Sve zavisi od količine i vrste hleba koji jedete.

Dok neki, poput belog hleba, mogu da vam oduzmu energiju, određene vrste biće prava „injekcija energije“ koja vam je potrebna, navodi se u harvardskom naučnom listu The Nutrition Source.

– Integralne žitarice nude „kompletan paket“ prednosti po zdravlje, za razliku od rafinisanih žitarica, kojima se oduzimaju vredni hranljivi sastojci – stoji u ovoj publikaciji.

Može da vam poraste i krvni pritisak

Prema studiji objavljenoj u naučnom listu Nutrients, povišena konzumacija hleba može da dovede do rasta krvnog pritiska.

Prema ovom istraživanju, hleb je jedan od glavnih izvor dnevnog unosa natrijuma, koji je povezan sa hipertenzijom.

Ukoliko se visok krvni pritisak ne leči, on može da dovede do mnogih kardiovaskularnih problema, kao što su moždani i srčani udar, srčana insuficijencija, kao i do gubitka vida, bolesti bubrega, seksualne disfunkcije itd.

Naravno, možete i da se ugojite

Medicinska platforma Healthline otklonila je sve sumnje u to možemo li se zaista ugojiti ako svaki dan jedemo previše hleba. To je definitivno slučaj jer hleb – naročito beli – sadrži značajne količine dodatih šećera.

Štaviše, u jednoj studiji objavljenoj u časopisu BMC Public Health utvrđeno je na uzorku od 9.000 ljudi da je konzumacija samo dve kriške belog hleba dnevno (oko 120 grama) povezana sa povišenim rizikom za gojenje pod čak 40 posto!

Sve to, naravno, ne znači da treba potpuno da izbacite hleb iz ishrane, osim ukoliko za to postoje medicinski razlozi, već treba da budete umereni i pažljivo birate vrstu hleba koji jedete.

