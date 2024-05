5 najgorih napitaka koji doprinose naglom porastu šećera u krvi, bolje da ih izbegavate

Mnoga popularna pića su prepuna šećera koji doprinose skoku nivoa šećera u krvi.

Ne samo da pružaju kratkoročni nalet energije, već mogu izazvati i metaboličke reakcije koje doprinose insulinskoj rezistenciji i povećanju telesne težine. Ciklus počinje brzom apsorpcijom glukoze u krvotok, što dovodi do povećanja proizvodnje insulina kako bi se regulisao nivo šećera.

Kada redovno pijuckate napitke sa visokim sadržajem šećera, to može da preplavi insulinski odgovor tela, što dovodi do insulinske rezistencije – stanja u kome ćelije postaju manje osetljive na insulinske signale, što zahteva više nivoe insulina za kontrolu šećera u krvi.

Gazirana pića

Nije iznenađenje čuti da su gazirana pića puna šećera i da redovno pijenje može ozbiljno naštetiti vašem zdravlju – i vašem struku. Prepuni dodatog šećera ili kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze, ove gazirane mešavine isporučuju brz priliv glukoze u krvotok, što dovodi do skokova šećera u krvi i niza štetnih metaboličkih efekata.

Energetska pića

Osim što mogu da nas razbude, energetska pića takođe mogu povećati nivo šećera u krvi. Opterećeni visokim nivoima dodatog šećera, veštačkih zaslađivača i kofeina, ova pića mogu dovesti do skokova u nivou glukoze. Štaviše, prekomerna konzumacija energetskih napitaka može doprineti akumulaciji masnog tkiva na stomaku zbog njihove kalorične prirode i potencijalnog poremećaja metaboličkih procesa.

Ova pića sadrže, ne samo visok nivo šećera, već i kofein i druge stimulanse. Sadržaj šećera u energetskim napicima može dovesti do brzih skokova šećera u krvi i naknadnog pada, što doprinosi povećanju žudnje za slatkišima, većem ukupnom unosu kalorija i nakupljanju masti na stomaku.

Voćni sokovi

Voće u svom izvornom obliku može biti odlično za vas, ali voćni sok iz prodavnice je druga priča. Uprkos njihovom prirodnom poreklu, voćni sokovi se obično prerađuju kako bi se uklonila vlakna dok koncentrišu sadržaj šećera. Kao rezultat toga, čak i bez dodatog šećera, ovi sokovi mogu imati značajno glikemijsko opterećenje, što dovodi do brzog porasta nivoa šećera u krvi.

Uprkos njihovom zdravom imidžu, mnogi voćni sokovi koji se kupuju u prodavnici puni su dodatog šećera, sličnog ili većeg od sadržaja šećera u gaziranim sokovima. Nedostatak vlakana u ovim sokovima dovodi do brze apsorpcije šećera, izazivajući oštre skokove šećera i olakšavajući skladištenje masti oko srednjeg dela.

Kofeinska pića

Od aromatizovanog lattea do frapućina, specijalna pića sa kofeinom često sadrže velike količine rafinisanih šećera ili zaslađenih sirupa za poboljšanje ukusa, što dovodi do štetnih efekata na šećer u krvi i visceralnu masnoću. Pored toga, visok sadržaj kalorija i masti u specijalnim napitcima od kafe može dovesti do prekomerne potrošnje kalorija i povećanja telesne težine, posebno u predelu stomaka.

Sportska pića

Možda mislite o sportskim napicima kao o zdravom napitku za pijuckanje dok idete u teretanu ili idete na jutarnje trčanje. Međutim, iako su ovi napici dizajnirani da zamene ugljene hidrate koje gubite tokom vežbanja, mnoga sportska pića takođe sadrže dodate šećere, što može izazvati brz skok nivoa šećera u krvi.

Dodati šećeri u sportskim pićima obično su u obliku visokog fruktoze, glukoze ili saharoze kukuruznog sirupa. Kada se konzumiraju, ovi šećeri se brzo apsorbuju u krvotok, što dovodi do brzog porasta nivoa šećera u krvi.

(b92.net/klix.ba)

