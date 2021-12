5 stvari koje ne smete da radite posle 17 sati ako ste na dijeti

Možda nesvesno radite određene stvari koje vam nikako ne mogu pomoći da izgubite višak kilograma koji vam tako smetaju. Samo male promene i smanjen unos kalorija mogu pomoći, a istraživanja pokazuju da je važno ne samo kada jedete već i šta jedete.

Od nesvesnog gutanja hrane do kasnog odlaska na spavanje, evo nekoliko stvari koje nikada ne bi trebalo raditi nakon 17 sati.

1. Udovoljavate sebi hranom kasno uveče

Imate li baš jaku želju da čim padne mrak pojedete sve što imate u kući, sladoled s jagodama ili tvrdi sir s maslinama…. Pre svega, valja istaći da niste sami, a još je važnije spomenuti da odbacivanje ovih navika može proći puno lakše nego mislite. Dijeta znači da se morate kontrolisati i jesti manje, samim tim možemo zaključiti da verovatno ne jedete dovoljno preko dana, što uzrokuje prejedanje uveče.

Kako biste to sprečili, pazite da jedete dovoljno tokom dana jer ćete tako imati manje želje za hranom uveče, a ako se izgladnjujete tokom dana, veće su šanse da ćete se prejesti uveče, objasnila je Nikol Stefanov, dijetetičar iz Njujorka. Možda vam se čini kontraproduktivno da pojedete puno tokom dana ako ste na dijeti, ali to se odnosi na balansirane obroke, pune nutrijenata, a s malo kalorija. Dodajte obrocima proteina i vlakna kako posle 17 sati ne bi mislili samo na hranu.

2. Sve što jedete dolazi iz kesice

Nemojte jesti namirnice koje su u kesici, navodi Rut Hjuston, autorka knjige „Jedite pametno i gubite kilograme“. Upravo tako rizikujete da pojedete puno više nego ste planirali pa je dobra ideja da izvadite količinu namirnica iz pakovanja koje želite da pojedete, a tu istu kesicu odložite daleko od očiju.

Setite se samo kako to obično biva kada jedete čips – jedete dok ne ispraznite kesicu, a možete uz to tražiti programe na daljinskom ili razgovarati na telefon. Pre nego to osvestite pojeli ste kalorija koliko sadrži jedan kvalitetan kompletan obrok.

Umesto nesvesnog žvakanja, napravite plan šta će sve biti uključeno u večernji obrok i to stavite na stranu. Ugasite TV i telefon dok jedete i samo – jedite, navodi dijetetičarka Džulija Stivens, a prenosi Ordinacija.hr.

3. Budni ste do kasno

Ovogodišnja studija, objavljena u magazinu American Journal of Clinical Nutrition povezala je želju za hranom kasno uveče s neuspešnim mršavljenjem i povišenim nivoom triglicerida. Što duže ostajete budni, to ćete verovatno kasnije i jesti. Uz to, većina nas ipak neće posegnuti za zdravim namirnicama uveče. Naravno, ako ste gladni, morate da jedete. Ali ako se naviknete da na počinak odlazite u isto vreme svako veče, možete sprečiti ove posledice. Kada nemamo jasnu strukturu i rutinu, imamo više vremena za grickanje, bilo da vam je dosadno ili se radi o navici. Uvedite novu naviku kada ćete podesiti alarm da vas svaki dan u isto vreme podseti da je vreme za odlazak u krevet.

Ako ste jeli neposredno pre spavanja, možete imati i problema sa snom, pa je savet stručnjaka da zadnji obrok odvojite od odlaska u krevet i jedete najkasnije do sat vremena pre odlaska na počinak. I u ovom slučaju je važno da pazite šta jedete, a namirnice bogate vlaknima i šećerom kao i mastima mogu veoma negativno uticati na san. Isto tako se može javiti i pojačano lučenje želudačne kiseline koja će stvarati probleme. Isto tako je manjak sna u brojnim studijama povezan s nakupljanjem kilograma pa je lako zaključiti što treba raditi ako pazite na liniju. A kako biste bolje spavali, isključite mobilni i TV ekran jer ta vrsta svetlosti vas može razbuditi. Radije meditirajte ili čitajte knjigu.

4. Preskačete ugljene hidrate uveče

Može biti primamljivo preskakati ih uveče, ali onda su velike šanse da ćete ostati gladni i stalno želeti još.

„Ugljeni hidrati daju gorivo telu i mozgu, pomažu da se apsorbuju određene nutrijente i zasite. Ako ih potpuno izbacite iz ishrane možete osećati stalnu glad i tako jesti puno više, a posebno uveče. Pazite da vas večera zasiti, a ona može biti zdrava ako pazite koliko čega u obrok dodajete.

5. Otvarate frižider bez plana

Fizička glad nije jedni razlog zašto jedemo, hrana nam pruža i utehu, a zato volimo da jedemo kada smo pod stresom ili kada nam je dosadno. Nijedan od ovog razloga nije pogrešan, ali morate da imate plan kako biste mogli i kilograme da držite pod kontrolom. Za početak iz kuće izbacite svu hranu koja je procesuirana i napunite frižider i ostavu alternativama poput oraha, voća i proteina kako biste upravo njih našli kada otvorite frižider.

