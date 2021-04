8 stvari koje nutricionisti nikad ne bi pojeli

Svi znaju da čips, keks, beli hleb i slatki sokovi nisu najpoželjnije namirnice u ishrani, ali postoji još mnogo hrane za koju mislimo da je dobra za nas, iako to nije. Naime, nutricionisti otkrivaju da ljudi imaju pogrešnu viziju zdrave ishrane, u koju nikako ne spadaju sledećih 10 namirnica:

1. Slatki jogurt

Hranjivi mlečni proizvodi po svojoj definiciji ne bi trebalo da budu slatki. Iako je jogurt zaista dobra hrana za telo i probavu, onaj s dodatim šećerom ili voćem to nije. On može biti desert, ali i to u retkim situacijama. Zapravo, voćne jogurte i slične proizvode treba doživljavati kao povremenu poslasticu, poput čokolade.

Nutricionisti ističu da je potrebno čitati deklaracije i izbegavati mlečne proizvode koji sadrže zgušnjivače i skrob te je bolji da sami pravite voćne jogurte sa svežim voćem, začinima, ekstraktom vanile i prirodnim jogurtom.

2. Pirinač

S nutricionističke strane, beli pirinač manje je koristan za našu ishranu od belog hleba, piše Bright Side. On sadrži ogromne količine ugljenih hidrata koji uzrokuju gomilanje kilograma. Ako volite pirinač, bolje je posegnuti za integralnom ili crvenom i svakako odabrati onaj boljeg kvaliteta i jesti ga maksimalno jednom u dve nedelje.

3. Peršun

Iako je peršun kao začin sam po sebi zdrav, on u jelima može biti šetan – jer može da eliminiše nitrate i bukvalno se pretvori u otrov nakon 30 minuta. To se događa ako se sveži peršun stavlja u salatu, majonez ili pavlaku i tako stoji pre posluživanja.

Zbog toga nutricionisti savetuju dodavanje peršuna neposredno pre jela, tako da on dalje sadrži sve korisne nutrijente.

4. Gotovi sosovi

Da li ste do sada primetili da domaći sosovi imaju sasvim drugačiji ukus od onih kupovnih? Tajna je u pojačivačima ukusa, ali i u gomili šećera u njima koja ih čini bombom. Naravno da je proizvođačima jeftinije da u sos dodaju šećer nego pravi paradajz, ali to ih pretvara u nutritivno smeće. Da bi obogatili okus, radije dodajte masline, maslinovo ulje, med, senf, beli luk, biber i slične začine.

5. Sušeno voće i čips

Čips od voća postao je sve popularnija grickalica kao nekakva zdravija alternativa, ali to baš i nije istina, kažu nutricionisti. Naime, voćni čips se proizvodi istim postupkom kao i onaj klasični od krompira – prženjem u ulju. I ne samo to, već čips od voća može sadržati isti broj kalorija kao i onaj obični.

Nažalost, nakon što prođe kroz proces proizvodnje, voće izgubi sve ono zdravo u sebi. Slično važi i za sušeno voće kojim se raznim postupcima produžuje vek trajanja. Naročito treba izbegavati sušeno voće koje je svetle boje ili mekano – to znači da je više hemijski obrađeno.

6. Grožđe

Iako zvuči čudno, grožđe nije nutricionistički najbolja namirnica. Naime, budući da je jako slatko, tera nas da ga pojedemo puno, čime se u telo odjednom unosi ogromna količina voćnog šećera, koji je i dalje šećer. Zbog toga je grožđe dobro kombinovati s drugim namirnicama i jesti u umerenim količinama.

7. Pogrešno pripremljena riba

Ribe su kao hrana potpuno oslobođene od štetnih masnoća, a bogate onim zdravima poput omega 3 masnim kiselinama. Ipak, naučen studije su pokazale da tehnike pripreme ribe znatno utiču na njenu nutritivnost – tako su kuvanje u kipućoj vodi ili na pari ili pečenje najbolji način pripreme koji čuva korisne supstance. To ne važi i za dimljenu ribu, prženu u ulju ili pak mariniranu ribu u ulju sa soli.

8. Pirinčani krekeri

Iako se često jedu na dijetama jer ne sadrže skoro nimalo masnoće i mnogi ih jedu umesto hleba, pirinčani krekeri zapravo imaju izrazito visok glikemijski indeks. To znači da, nakon što ih pojedemo, osećamo veću glad nego pre, zbog čega na kraju unesemo još više kalorija nego da ih nismo jeli.

