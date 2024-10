Ako jedete sirove jabuke, uvek uradite ovo pre konzumacije

Jesen je pravo vreme za uživanje u obilju jabuka, kada su na raspolaganju najrazličitije sorte, koje tada sazrevaju prirodnim putem. Iako smo navikli na njihovu dostupnost u prodavnicama tokom cele godine, što je moguće zahvaljujući skladištenju i savremenim tehnikama gajenja, jesen je vreme kada se bere najviše sorti. U ovo vreme jabuke su najukusnije i najkvalitetnije jer se dugo nisu čuvale.

Najbolje ih je jesti sirove sa korom

Bogate su vlaknima, antioksidansima, vitaminom C, a stručnjaci kažu da kontrolišu nivo šećera u krvi, a kombinacija vlakana, antioksidanata i kalijuma pomaže u snižavanju krvnog pritiska i holesterola, što ih čini zaštitnicima zdravlja srca.

Najbolje ih je jesti sveže, sa korom. Naime, prema rečima stručnjaka, 50 odsto svih hranljivih materija nalazi se u kori. Da biste bili sigurni u nečistoće koje se nalaze na kožici jabuke, voće možete oprati u vodi i sodi bikarboni.

Pranje jabuka u vodi i sodi bikarboni pre konzumiranja

Prema istraživanju objavljenom u Journal of Agricultural and Food Chemistry, namakanje jabuka u vodi i sodi bikarboni u trajanju od 12 do 15 minuta može ukloniti 80 posto fungicida koji može prodreti u kožu. Mešavina će takođe ukloniti 96 odsto pesticida. Iako većina ljudi pere jabuku u običnoj vodi iz slavine pre konzumiranja, ovo još uvek nije efikasno, a neće čak ni ukloniti vosak koji je često premazan na jabukama da bi im dao atraktivan sjaj,

Za premazivanje jabuka mogu se koristiti prirodni voskovi (od listova biljke rogača, smole, pčelinjeg ili naftnog voska). Svi pomenuti voskovi su bezbedni za upotrebu, ali ako ipak želite da ih uklonite – soda bikarbona će to učiniti.

Čuvati na suvom i hladnom mestu

Idealna temperatura za čuvanje jabuka je između 0 i 4 stepena, što znači da ih čuvate u frižideru, ali odlična i popularna opcija je i podrum ili garaža, gde temperatura ne prelazi 10 stepeni. Jabuke ne vole prekomernu vlagu, pa je važno obezbediti suvo mesto. Najbolje ih je držati u drvenim kutijama kao što se obično radi, idealno sa tankim papirnim omotom između slojeva, kako bi vazduh mogao da cirkuliše.

Neke sorte jabuka čuvaju se bolje od drugih. Na primer, Greni Smit ili Fuji traju duže, dok mekše sorte poput Gala ili Jonagolda brže propadaju. Različite sorte držite odvojeno kako biste pomogli u kontroli kvaliteta. Redovno pregledajte jabuke i uklonite sve koje su počele da pokazuju znake kvarenja. Jedna trula jabuka može uticati na sve ostale u blizini, prenosi Index.hr.

