Ako ste stariji od 40 i želite da smršate, jedite ove tri namirnice, savetuju nutricionisti

Ugljeni hidrati su često loši kada je u pitanju gubitak težine, ali nisu svi ugljeni hidrati isti. Naravno, treba izbegavati rafinisane i jednostavne ugljene hidrate kao što su beli hleb, slatke grickalice i prerađena hrana jer mogu izazvati skokove šećera u krvi i dovesti do prejedanja. Međutim, postoji mnogo drugih zdravih ugljenih hidrata koje lekari i nutricionisti preporučuju jer mogu doprineti gubitku težine.

Ugljeni hidrati su primarni izvor energije za telo, a kada je u pitanju gubitak težine, ključno je da se fokusirate na kvalitet i vrstu ugljenih hidrata koje konzumirate. Prema nutricionistima, žene starije od 40 godina će imati velike koristi od zdravih, složenih ugljenih hidrata jer pružaju trajnu energiju i osećaj sitosti, što smanjuje želju za hranom i prejedanje.

Prerađeni i rafinisani ugljeni hidrati mogu dovesti do povećanja telesne težine i drugih zdravstvenih problema, dok složeni ugljeni hidrati iz celih, neprerađenih namirnica mogu podržati gubitak težine i doprineti zdravijoj ishrani u celini. Evo tri namirnice koje nutricionisti preporučuju ženama starijim od 40 godina na putu da izgube težinu.

1. Vlaknasto povrće

Vlaknasto povrće, kao što su brokoli, spanać i kelj, igraju vitalnu ulogu u stimulisanju bržeg metabolizma. Pun je dijetalnih vlakana, zahteva više energije za varenje, a visok sadržaj vlakana takođe podstiče sitost i smanjuje ukupan unos kalorija.

„Lisnato povrće, poput brokolija i karfiola, bogato je vlaknima i malo kalorija. Ovom povrću je potrebno duže da se vari, što može povećati proces sagorevanja kalorija u telu“, kaže nutricionista Krutika Nanavati za SheFinds.

Pored toga, on objašnjava kako ugljeni hidrati rade na ubrzavanju metabolizma na nekoliko načina.

„Ugljeni hidrati bogati vlaknima, kao što su integralne žitarice i povrće, povećavaju brzinu metabolizma tela zahtevajući više energije za razgradnju tokom varenja. Ugljeni hidrati bogati vlaknima doprinose zdravlju creva podstičući rast korisnih bakterija, što je povezano sa poboljšanim metabolizmom “, objasnila je ona.

Neki drugi primeri vlaknastog povrća uključuju artičoke, celer, šargarepu i crveni kupus.

2. Kinoa

Kinoa se ističe kao fantastičan izbor zdravih ugljenih hidrata. Dijetetičarka Alisa Pačeko napominje da je ovo celo zrno dobar izvor vlakana i proteina za optimalnu kontrolu šećera u krvi.

Ali pored vlakana, kinoa je odličan izvor proteina jer sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina. Protein je poznat po svojoj ulozi u promovisanju sitosti i očuvanju mišićne mase tokom mršavljenja. Svestranost kvinoje čini je fantastičnim izborom za jelo tokom dana, uključujući i kao hranljiv doručak.

3. Jogurt

Jogurt je odličan izvor ugljenih hidrata, a može da obezbedi i druge hranljive materije kao što su proteini, kalcijum i korisne bakterije, što ga čini hranljivim dodatkom uravnoteženoj ishrani.

„Jedenje više hrane bogate probioticima može pomoći u smanjenju upale u telu. Probiotici su živi mikroorganizmi koji su korisni za zdravlje, posebno zdravlje creva. Mikrobiom creva igra ključnu ulogu u regulisanju upale u celom telu“, objašnjava dijetetičar Trista Best.

Zdravlje creva je ključno za opšte zdravlje i blagostanje. „Kada je mikrobiom creva neuravnotežen, to može dovesti do hronične upale, koja je povezana sa širokim spektrom zdravstvenih problema, uključujući autoimune bolesti, bolesti srca i određene vrste raka. Hrana bogata probioticima, kao što je jogurt, sadrži žive korisne bakterije koje može pomoći u obnavljanju ravnoteže u mikrobiomu creva“, dodaje Best.

Najbolje je izabrati običan nemasni grčki jogurt i izbegavati zašećerene opcije koje se reklamiraju kao „zdrave“ i koje sadrže puno aditiva i konzervansa.

