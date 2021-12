Ako želite da budete srećniji, jedite ovo, kažu stručnjaci

Povrće sadrži razne hranjive materije koje podržavaju celokupno fizičko zdravlje. Nova studija objavljena u Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics sugeriše da, osim fizičkog zdravlja, povrće može poboljšati i mentalno zdravlje.

„Povrće sadrži bezbroj mikronutrijenata, kao što su cink, magnezijum, folat i gvožđe, koji su ključni za optimalnu mentalnu funkciju“, kaže Isa Kujawski, dijetetičarka iz Vašingtona. „Takođe sadrži antioksidanse koji štite telo od oksidativnog stresa, koji je povezan s depresijom i anksioznošću.“

O studiji

U novoj studiji istraživači su želeli da vide mogu li otkriti uticaj na sreću i psihološku dobrobit na osnovu količine povrća koju ljudi konzumiraju. Kako bi to testirali, analizirali su 75 učesnika starosti između 18 i 65 godina koji su obično imali nizak unos povrća. Podeljeni su u testnu i kontrolnu grupu.

Tokom 8 nedelja, učesnici testa dobijali su izbor svežeg ili smrznutog povrća i bili su upućeni da konzumiraju količine preporučene u Smernicama o ishrani – otprilike dve do četiri porcije dnevno, u zavisnosti od njihove uobičajene količine dnevnih kalorija.

Kontrolna grupa držala se svoje uobičajene ishrane. Istraživači su koristili skalu subjektivne sreće (SHS) za procenu sreće pre i nakon studije.

„SHS rezultati su se povećali kada se konzumirala količina i vrsta povrća preporučena u Smernicama o ishrani“, kaže dr. sc. Šenon Kasperson, biolog i istraživač u Centru za istraživanje ljudske ishrane Grand Forks.

„Svaki učesnik testa jeo je dve do tri porcije povrća svaki dan“, kaže dr. Kasperson. „Oni su dobili slobodu da biraju povrće koje su želeli da jedu iz svake od potrebnih podgrupa povrća. Važno je svake nedelje jesti široku paletu povrća svih duginih boja.“

Ovi rezultati potvrđuju ono što su mnogi stručnjaci za hranu i ishranu pretpostavljali – da raznolika ishrana može da ima širok uticaj na celokupnu dobrobit osobe.

Zašto povrće potiče sreću

Istraživački rad dr. Kasperson napominje da vitamini i fitohemikalije u povrću imaju antioksidativne i protivupalne efekte, što može pozitivno uticati na psihološku dobrobit. Međutim, ona napominje da je potrebno više istraživanja kako bi se u potpunosti razumeo taj uticaj.

