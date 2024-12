Bolja je čak i od koprive: Zbog ove namirnice nikada nećete imati zatvor, otkrio lekar

Onaj ko jede dva do tri puta nedeljno raštan, nema opstipaciju

Dr Vojislav Perišić otkrio koja namirnica može da pomogne kod zatvora, a često je na jelovnicima u našoj zemlji.

U pitanju je jedna vrsta povrća, i ona može da spreči opstipaciju i poboljša varenje.

Prema rečima ovog stručnjaka, trebalo da bude češće konzumirana.

„Treba da se jede tri puta nedeljno, ali mora da se pripremi tako da se izvuče gorčina lista raštana. Belina, odnosno stabljika, mora da se iseče pre nego što se list pari. Ovaj zeleniš mora da se potopi, pa se isecka na rezance i bari se. Postoji razlika u hemijskom sastavu između zelja, kupusa i raštana. U raštanu ima folata. Dobro je da ga tri puta nedeljno jedu žene koje su gravidne. Ima vitamina C više nego kupus, kao i vitamine A i E. Sadrži dve hemijske supstance koje poboljšavaju vid“, rekao je dr Vojislav Perišić za TV PRVA.

Gastroenterolog je zatim objasnio kao raštan utiče na sistem za varenje.“Odličan je za probavni sistem. Bolji je od kupusa. Dobro skuvan raštan ne sme da ima gorak ukus. Ako se dobro propari, treba manje da se kuva, a ako ne, onda je potrebno 10 do 12 sati. To je tradicionalna hrana, polako treba svako da se navikne. Onaj ko jede dva do tri puta nedeljno raštan, nema opstipaciju, bolji je čak i od koprive, to je čudo Božije“

(Blic Žena)

