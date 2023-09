Četiri namirnice zdrave za srce koje kardiolog jede svaki dan

Postoji nekoliko načina na koje možete podržati zdravlje srca, od toga da ostanete aktivni do upravljanja stresom. A prema Elizabet Klodas, dr. med., FACC, sertifikovanom kardiologu, osnivaču Klinike za preventivnu kardiologiju i osnivaču i glavnoj medicinskoj direktorki kompanije Step One Foods, davanje prioriteta ishrani jedna je od najvažnijih stvari koje možete uradili kako biste zaštitili svoje srce, piše Eat This, Not That.

Ishrana igra sastavnu ulogu u mnogim faktorima rizika za srčane i kardiovaskularne bolesti, tako da zdrava ishrana može biti efikasan način za održavanje zdravog srca i prevenciju ili pomoć u upravljanju srčanim bolestima.

„Postoji sedam glavnih promenjivih faktora rizika za srčane i kardiovaskularne bolesti. Oni uključuju visok holesterol, visoki krvni pritisak, visok šećer/dijabetes, prekomernu težinu, lošu ishranu, pušenje i neaktivnost. Ako pogledate, na tom spisku možete videti da je prvih pet delimično ili u celosti povezano s onim što jedemo“, objasnila je dr. Klodas.

Ona je otkrila koju hranu redovno jede kako bi održala svoje srce u dobrom zdravlju. Svakodnevno joj je cilj da uključi četiri grupe hranjivih materija u svoje obroke, od kojih većina dolazi iz namirnica biljnog porekla.

1. Omega-3 masne kiseline, poput orašastih plodova i semenki

Prva na listi hrane zdrave za srce koju kardiolog pojede tokom jednog dana je ona koja sadrži omega-3 masne kiseline, a to su namirnice poput divljeg pirinča, crvenog sočiva, spanaća, pasulja, zimske tikvice, semenki konoplje, chia semenki, oraha, divljeg lososa, sardine, haringe i govedine hranjene travom.

„Omega-3 masne kiseline deluju protivupalno, blago pomažu u razređivanju krvi kako bi se sprečilo stvaranje krvnih ugrušaka, snižavaju krvni pritisak i pomažu u podizanju dobrog holesterola dok snižavaju trigliceride“, rekla je dr. Klodas.

2. Antioksidansi, poput bobičastog voća

Ako želite da poboljšate zdravlje svog srca, važno je rešiti i smanjiti hroničnu upalu, koja je povezana s mnoštvom zdravstvenih problema, a istraživanja pokazuju da njeno smanjenje može pomoći u izbegavanju bolesti srca i moždanog udara.

Dodavanje hrane koja je prepuna antioksidansa u vašu ishranu može pomoći u vašim naporima u borbi protiv hronične upale.

„Antioksidansi se bore protiv slobodnih radikala u našem telu, usporavajući starenje, smanjujući upale i neutrališući sve cirkulišuće toksine“, pojasnila je dr. Klodas.

Neke od najboljih namirnica bogatih antioksidansima su: rajčice, naranče, divlje borovnice, špinat, tamna čokolada i zeleni čaj.

3. Celovita prehrambena vlakna, poput celovitih žitarica

Vlakna su ključni aspekt zdrave, dobro zaokružene ishrane, ali mnogi od nas ih ne unose dovoljno. Vlakna vam pomažu da ostanete siti dugo nakon što završite s obrokom i pomažu vam u održavanju zdrave telesne težine.

Osim toga, objasnila je dr. Klodas, „Vlakna pomažu u održavanju zdravog crevnog mikrobioma i održavaju nizak nivo holesterola sprečavajući njegovu apsorpciju u probavnom traktu“.

Žene bi trebalo da teže unosu 25 grama vlakana svaki dan, a muškarci oko 38 grama. Prirodno se možete zasititi vlaknima iz voća i povrća. Neke od najboljih namirnica bogatih vlaknima koje možete dodati u svoju ishranu uključuju grašak, raštiku, semenke nara, semenke lana, suve smokve, konzerviranu bundevu, banane, srce artičoke, ovas, bulgur i biserni ječam.

4. Biljni steroli, poput lisnatog povrća

Biljni steroli ili „fitosteroli“ prirodne su biljne komponente koje sprečavaju apsorpciju holesterola u vaš probavni sistem, objasnila je dr. Klodas.

Konzumacija hrane biljnog porekla koja sadrži fitosterole siguran je način za smanjenje nivoa holesterola i sprečavanje zdravstvenih problema poput moždanog i srčanog udara. Osim toga, mogu pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa, raka i gojaznosti.

Cjelovite žitarice, orašasti plodovi, povrće, voće kao i mleko i sir koji su obogaćeni fitosterolima izvrsni su za zdravlje. Fitosterole možete dobiti i u obliku dodataka ishrani.

