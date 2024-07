Čudo od napitka: Pijte ga svaki dan i gledajte kako kilogrami nestaju

Ukoliko želite da smršate, popijte ovaj napitak pre jela i zaboravićete na glad…

Stručnjaci kažu da bi ovaj napitak, ako se konzumira pre obroka, mogao da pomogne u gubitku težine. Možete ga napraviti za samo nekoliko sekundi, veoma je praktičan.

Naime, deluje tako što produžava osećaj sitosti, sprečava prekomernu konzumaciju i nepotrebno grickanje i tako pomaže u nastojanju da se održi zdrava ishrana.

Sve što vam treba je čaša vode i kašika čia semenki, a možete dodati i krišku limuna za ukus i dodatne zdravstvene prednosti.

Čia semenke se koriste u ishrani još od vremena Asteka, a navodno su bile glavna hrana za preživljavanje ratnika. Zbog dužeg vremena potrebnog za razgradnju vlakana, oni takođe pomažu da se duže osećate sito.

Ispijanje čaše vode sa dodatkom čia semenki 30 minuta pre obroka može potencijalno pomoći u smanjenju unosa i održavanju kontrole porcija.

– Čia semenke mogu sprečiti glad jer im je potrebno duže da se svare. Oni mogu da pomognu u suzbijanju gladi i smanjenju prejedanja, kaže dijetetičarka i nutricionistkinja dr Tara Kolingvud.

Jedna supena kašika dodana u vodu mogla bi vam pomoći da se osećate sito i sprečite prejedanje. Pijenje vode sa semenkama čia ujutru može poboljšati varenje i funkciju creva.

Jedno istraživanje je pokazalo da su se ljudi koji su konzumirali 7-14 g čia semenki u jogurtu za doručak osećali sitiji i jeli manje, u poređenju sa onima koji su jeli jogurt bez semenki.

Journal of Medical and Health Sciences objavio je članak u kojem se ističe da su semenke čia, uz niskokaloričnu ishranu, dovele do „značajnog gubitka težine“, piše Exspress, a prenosi 24sata.hr.

