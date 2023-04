Cvekla je zdrava – uklanja toksine i čuva srce, ali ljudi sa ovim tegobama ne smeju da je jedu

Cvekla ima širok spektar zdravstvenih prednosti, a sadrži i mnogo nutrijenata – folnu kiselinu, mangan, kalijum, C vitamin, magnezijum, gvožđe, bakar, fosfor i vitamin B6.

Ipak, nutricionistkinja Irina Borodina upozorava da cvekla može da bude i štetna za ljude se određenim tegobama.

,,Cvekla, uprkos mnogim pozitivnim svojstvima može da naškodi organizmu“, kaže Irina Borodina.

,,Osobe koje boluju od gastritisa ne treba da konzumiraju ni u sirovu ni u kuvanu jer će pojačati tegobe. Takođe, cvekla sadrži veliku količinu kalcijum oksalata, pa je treba oprezno koristiti kod pacijenata sa urolitijazom“, tvrdi ona, dok ruski lekar Mihail Kutušov upozorava da može izazvati alergijske reakcije.

,,Zbog velike količine hlora u sastavu, prekomerna potrošnja cvekle može izazvati iritaciju sluzokože, trnce i upalu grla. Ako osećaj pečenja ne nestane duže vreme, to znači da je došlo do alergijske reakcije. Mogu se pojaviti osipi, oticanje respiratornih organa, limfni čvorovi se mogu povećati, čak se i groznica može javiti“, rekao je on i istakao da je posebno štetna u kombinaciji s belim lukom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.