Da li ćete smršati ako pijete jabukovo sirće: Na ovaj način je najbolje da se pije, a evo šta kažu stručnjaci

Veliki broj naučnih istraživanja sproveden je o vezi između jabukovog sirćeta i gubitka viška kilograma i topljenja masnoća

Često se kaže da je jabukovo sirće veoma efikasno sredstvo za mršavljenje, a ima li istine u tim tvrdnjama i, ako ima, na koji način ga koristiti?

Postoji nekoliko načina da uključite jabukovo sirće u svoju ishranu, a neki od njih su:

za salatu, u kombinaciji s maslinovim uljem

za fermentaciju povrća

razmućeno u čaši vode

Uglavnom se kaže da jabukovo sirće treba piti pre obroka, i obavezno uz vodu.

Da li se stvarno mršavi od jabukovog sirćeta?

Nekoliko studija sugerisalo je da jabukovo sirće može da podstakne osećaj sitosti, što dalje dovodi do smanjenog unosa kalorija. Međutim, dokazi su nedosledni i potrebno je više istraživanja da bi se ta tvrdnja podržala.

Klinička studija iranskih naučnika, objavljena 2018. u medicinskom časopisu Journal of Functional Foods pokazala je da su ljudi koji su konzumirali oko dve kašike jabukovog sirćeta (oko 30 ml) svakodnevno uspeli da smršaju tokom 12 nedelja znatno više od onih koji ga nisu koristili. Štaviše, rešili su se i mnogo više telesnih masti!

Prema ovoj studiji, korišćenje jedne do dve supene kašike jabukovog sirćeta može pomoći da izgubite višak kilograma i povišene trigliceride u krvi.

Međutim, svi učesnici ovog istraživanja bili su ili gojazni ili imali veoma visok indeks telesne mase i znali su da piju sirće. To, drugim rečima, znači da nije bilo kontrolne i placebo grupe, a studija nije uzela u obzir druge faktore, poput vežbanja i ishrane.

U naučnom listu Current Developments in Nutrition 2022. godine je objavljena analiza šest studija, koja je pokazala da je samo četiri od njih pokazalo da jabukovo sirće može da dovede do smanjenja apetita – i to kratkoročnih, dok nijedna duža nije dala takve rezultate.

Pored toga, u kraćim istraživanjima koja su pokazala da jabukovo sirće može da suzbije apetit korišćeno je sirće koje sadrži najmanje 24,6 milimola po litru sirćetne kiseline. Ne postoji garancija da će sirće koje kupiti imati tačnu tu koncentraciju, niti da će efekat biti isti s drugim koncentracijama, piše medicinska platforma Healthline.

U listu The American Journal of Clinical Nutrition 2022. objavljena je studija koja prilaže i dokaze koji sugerišu da jabukovo sirće može da uspori brzinu kojom hrana napušta stomak, ali Healthline dovodi u pitanje pouzdanost ovog istraživanja.

Sve to ukazuje da je potrebno još studija da bi se doneo konačan sud – jednostavno nema dovoljno dokaza da će vam jabukovo sirće zaista pomoći da smršate.

Takođe, imajte u vidu da u višim dokazima ovo sirće može da dovede do oštećenja zubne gleđi ili do interakcije s nekim lekovima. Česta komplikacija dijabetesa je gastropareza, tj. odloženo pražnjenje želuca, a pošto je dokazano da jabukovo sirće produžava vreme zadržavanja hrane u stomaku, njegova konzumacija uz obrok može da pogorša ovo stanje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.