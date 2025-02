Da li jedete pomorandže svaki dan? Niko nije ni svestan šta sve mogu da urade telu

Da li jedete pomorandže svaki dan?

Pomorandže su jedna od najpopularnijih vrsta voća, u velikoj meri zbog svoje dostupnosti, odličnog ukusa i brojnih hranljivih materija. Ovo sočno citrusno voće je bogato vitaminom C, vlaknima i moćnim antioksidansima koji pomažu u jačanju imunološkog sistema i održavanju zdravlja.

Dijetetičarka Alisa Pačeko otkrila je za Eating Vell šta se dešava sa našim telom ako jedemo pomorandže svaki ili skoro svaki dan i podelila sa nama najpoznatije zdravstvene beneficije povezane sa konzumiranjem ovog voća.

Možda ćete se ređe razboljevati

Narandže su bogate vitaminom C, folatom i antioksidansima, koji jačaju imuni sistem i pomažu telu da se bori protiv infekcija. Takođe sadrže flavonoide, posebno hesperidin, koji ima antimikrobna, antioksidativna i imunostimulirajuća svojstva.

„Vitamin C je moćan antioksidans koji može da ojača vaš imunitet i smanji oksidativni stres“, ističe dijetetičarka i dodaje da jedna srednja narandža sadrži 92 odsto preporučene dnevne vrednosti (DV) vitamina C i 12 odsto folata, ključnih mikronutrijenata za funkciju imunih ćelija.

Koža bi mogla brže da zaraste

Dodavanje pomorandže u vašu svakodnevnu rutinu nege kože moglo bi imati dugoročne koristi. Nutricionista tvrdi da je „vitamin C ključan za sintezu kolagena i zarastanje rana, posebno kod dekubitusa“, ​​kaže Pačeko.

Kolagen, koji koži daje strukturu i elastičnost, zavisi od vitamina C. Konzumiranje hrane bogate vitaminom C tokom zarastanja rana pomaže da se popune iscrpljene zalihe ovog vitamina usled upalnog procesa, prenosi Eating Well.

Redovno varenje

Iako sok od pomorandže sadrži vitamine, kalorije i prirodne šećere, nedostaje mu vlakana, pa je najbolji način da konzumirate pomorandže da ih jedete. Jedna srednja narandža sadrži tri grama vlakana, što je oko deset odsto preporučenog dnevnog unosa.

Voda i rastvorljiva vlakna u citrusima mogu olakšati varenje i pomoći kod zatvora. Studija je pokazala da citrusi, kao i jabuke i bobice, povećavaju prisustvo korisnih Bifidobacterium bakterija u digestivnom traktu, poboljšavajući zdravlje creva.

Smanjenje rizika od srčanih oboljenja

Bolesti srca su vodeći uzrok smrti u svetu, a ishrana igra važnu ulogu u njihovoj prevenciji. Više od polovine vlakana u pomorandžama su rastvorljiva vlakna, koja pomažu u snižavanju nivoa holesterola, jednog od faktora rizika za srčana oboljenja. Pored toga, flavonoidi iz pomorandže pomažu u poboljšanju metabolizma lipida, smanjenju upale i regulaciji krvnog pritiska.

Da li su pomorandže bezbedne za sve?

Iako redovna konzumacija pomorandže ima brojne zdravstvene prednosti, postoje i određeni rizici, posebno ako imate refluks kiseline ili povećan rizik od raka kože. „Narandže su kiselije, tako da ljudi sa refluksom ili žgaravicom mogu iskusiti pojačane simptome nakon što ih konzumiraju“, objašnjava Pačeko. Limun, grejpfrut i paradajz mogu imati sličan efekat.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com