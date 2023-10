Da li ste probali crnu so? Popularna je u svetu, a efikasna kod čak 7 tegoba

Crna so je jako popularna u ajurvedi. Pored toga što je zastupljena u kulinarstvu ona ima i mnoga terapeutska svojstva. Bogata je mineralima i donosi brojne benefite za telo.

Crna so: Zašto je toliko popularna?

Crna so je kamena so, ima oštar miris, sadrži natrijum hlorid, natrijum sulfat, natrijum bisulfat, natrijum bisulfit, natrijum sulfid, gvožđe sulfid i vodonik sulfid. Prema ajurvedskoj medicini, ova so može pomoći u mršavljenju, ublažava zatvor i nadimanje, poboljšava varenje, ublažava bolove u mišićima i žgaravicu.

Postoji crna so lave poznata i kao havajska so i uglavnom se koristi u kulinarstvu. Himalajska crna so je nadaleko je poznata po svojim lekovitim svojstvima i ovi recepti i saveti se odnose baš na nju.

Crna so: Lekovita svojstva

1. Može pomoći u gubitku težine

Za crnu so se kaže da pomaže u gubitku težine rastvaranjem i dezintegracijom enzima i lipida kako bi se sprečilo nakupljanje masti u telu. Zbog toga je suštinski deo ajurvedskih proizvoda za mršavljenje.

2. Može da izleči zatvor i nadimanje

Crna so poboljšava varenje i smanjuje refluks kiseline, deluje kao laksativ i ublažava gasove i nadimanje.

3. Može ublažiti mišićne grčeve i grčeve

Crna so može pomoći u ublažavanju bolnih grčeva mišića. Kalijum, mineral dostupan u crnoj soli, neophodan je za pravilno funkcionisanje mišića.

4. Sprečava zadržavanje vode u telu

Jedan od uzroka zadržavanja vode je prekomerna potrošnja natrijuma. U poređenju sa belom so, kaže se da crna so ima niži sadržaj natrijuma, što je čini potencijalnim tretmanom za zadržavanje vode.

5. Ublažava gorušicu

Gorušica je uzrokovana viškom kiseline koja se nakuplja u stomaku. Alkalna priroda crne soli uravnotežuje proizvodnju kiseline u želucu i leči žgaravicu.

6. Dobra je za kožu

Dodavanje male količine crne soli pilingu učiniće kožu sjajnijom.

7. Može zaustaviti opadanje kose i smanjiti perut

Minerali u ovoj soli jačaju kosu i sprečavaju pojavu ispucalih vrhova.

Kako koristiti crna so za detoksikaciju?

U ajurvedi se crna so preporučuje za detoksikaciju organizma. Sipajte u čistu teglu 1/3 šolje crne soli i prelijte s dve šolje vode. Dobro promešajte, zatvorite i ostavite preko noći. Ujutru uzite kašičicu ovog rastvora u šolju mlake vode i popijte na prazan stomak. Ovaj napitak se ne preporučuje osobama s visokim krvnim pritiskom. Takođe, ako pijete neku terapiju konsultujte se s lekarom da li smete da pijete ovaj rastvor.

