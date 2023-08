Čime sve možete zameniti so u svojoj ishrani

Sve više je popularna selekcija koja so svrstava u „belu smrt“, a da li ona zaista zaslužuje da je potpuno isključimo.

Da li je to zaista potrebno?

So se trenutno nalazi u skoro svim namirnicama, a pristalice zdrave ishrane nagovaraju na odustajanje od dodavanja soli u obrok ne samo tokom dijeta, nego i na svakodnevnoj bazi. Da li je moguće zameniti so i kako to utiče na zdravlje ljudi?

Da li je zaista štetna?

Prvo, nije sva so štetna. So je štetna jer se dobija hemijskom obradom morske soli – to je čisti natrijum-hlorid. Takva so smatra se vrlo agresivnom za telo, pa je bolje da je uopšte ne jedete. Što se tiče prirodne soli (morske ili himalajske), ona je bogata mineralima i gvožđem i nije štetna u razumnim količinama. Višak soli može se taložiti u bubrezima u obliku kamenja, zadržavati tečnost u telu i povećati krvni pritisak, što je izaziva razne druge probleme.

Postoje proizvodi u kojima se natrijum-hlorid nadoknađuje hloridnim solima i drugim mineralima. U takvim proizvodima začini i sušeno bilje pomešaju sa solju pa se dobije svojevrsni dodatak. Ali, kao i kod soli, važna je količina potrošnje svakog takvog proizvoda.

Kakve sve zamene postoje?

Hemijski prerađene soli i prirodna so. Postoje mnoge prirodne vrste soli. So, u zavisnosti od regije, kao i grožđe, ima svoj ukus i mineralizaciju. Ukus soli i dalje je vrlo zavisi od oblika kristala, pa u nekim prodavnicama možete pronaći mnogo začina i gurmanskih soli – a sve je to potpuno prirodo. Jedna od najčešćih vrsta su ružičasta i crna himalajske so. Vrsta soli zavisi od minerala. Na primer, u crnoj soli to su minerali vulkanskog porekla. U Francuskoj se nalazi čuvena so “fleur de sel”, čiji se kristali vrlo pažljivo uklanjaju rukom. Ona je takođe izvrsna alternativa klasičnoj soli.

A soja sos?

Ako želite da odustanete od korišćenja soli ili je potrebno da ih ozbiljno ograničite iz medicinskih razloga, možete je zameniti začinima. Na primer, sušeni beli luk u količini, začin kari ili mešavina začinskog bilja. Alternativno, pogodan je i soja sos, koji sadrži minimalne količine soli. Savršeno naglašava ukus jela, posebno jer je to organski proizvod. Sjajna zamena.

