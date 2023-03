Dokazano štiti od sijaset bolesti: Da li je ovo najzdravije voće na svetu?

One su prepune antioksidansa, vlaknima i vitaminom C, što ih čini najdražim izborom mnogih lekara i nutricionista. Zato, ukoliko ste u mogućnosti, uvrstite borovnice u svoju svakodnevnu ishranu i poboljšajte vitalnost svog organizma. Borovnice su možda sićušne, ali imaju snažan nutritivan učinak. Dokazano štite od bolesti srca i raka, a takođe mogu pomoći u održavanju mentalnog zdravlja i zdravog krvnog pritiska. Evo koji su njene najvažnije prednosti.

Antioksidansi u borovnicama smanjuju rizik od bolesti

Borovnice su moćni izvori polifenola, antioksidansa koji pomažu u smanjenju upala i koji se vrlo revnosno bore protiv slobodnih radikala (dovode do kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, pa čak i neurološkog pada). Ako je telo hronično pod upalom, što se događa kada se nosi sa oksidativnim stresom u imunološkom sastavu, sklonije je razvoju bolesti. Istraživanja su dokazala da polifenoli mogu smanjiti oksidativni stres i upalu, što zauzvrat smanjuje rizik od bolesti. Isto tako, ove bobice su prepune antioksidansa zvanih antocijanini, za koje je poznato da takođe smanjuju slobodne radikale u telu. Antocijanini takođe imaju pigmente zbog kojih borovnice imaju onu poznatu plavu boju. Uz to, ovaj važan antioksidans podstiče stabilnost kolagenskog matriksa. Morate znati da oštećenje kolagena može dovesti do glaukoma, proširenih vena, hemoroida, bolesti srca i raka. Ne samo to, antocijanini pojačavaju učinak vitamina C koji se takođe nalazi u ovom voću.

Smanjuju „loš“ holesterol

Jedan od načina kako borovnice smanjuju rizik od bolest je smanjenje nivoa LDL („lošeg“) holesterola u krvi. To je vrsta holesterola koja se nakuplja u arterijama kada ga ima previše u krvotoku. Istraživanje objavljeno u časopisu „The Journal of Nutrition“ pokazalo je da su ispitanici koji su jeli borovnice imali 27 posto niži nivo LDL holesterola u samo osam nedelja, smanjujući rizik od metaboličkog sindroma i drugih rizika od kardiovaskularnih bolesti. Često se spominju antioksidativna oštećenja na ćelijama, ali da li znate da LDL holesterol oksidira? Zapravo, oksidacija ove vrste holesterola je ključni korak u razvoju bolesti srca. Upravo to mogu sprečiti borovnice. Antioksidansi u borovnicama snažno su povezani sa smanjenim nivoa oksidiranog LDL-a. Zbog toga su one vrlo dobre za vaše srce. Dnevna porcija od 50 grama liofiliziranih (sušenje smrzavanjem) borovnica smanjila je oksidaciju LDL-a za 28 posto tokom osam osam nedelja.

Odličan izvor vlakana

Borovnice su i odličan izvor vlakana. Sadrže oko 2,4 grama vlakana u 100 grama. Prema JAMA Network-u, konzumacija dovoljno vlakana u ishrani povezana je sa nižim rizikom od bolesti i produženjem životnog veka zbog načina na koji vlakna stabilizuju šećer u krvi i smanjuju LDL holesterol. Jedna studija je pokazala da su za svako povećanje unosa vlakana od osam grama ispitanici mogli da smanje rizik od smrti (kao i rizik od bolesti srca, dijabetesa i raka debelog creva) između 5 posto i 27 posto. Uz to, vlakna povećavaju sitost, što znači da mogu da odgode vašu želju za hranom, čima pomažu u mršavljenju. „American Heart Association“ preporučuje unos najmanje 25 do 30 grama vlakana dnevno za optimalno zdravlje. S obzirom na to da su dobar izvor prehrambenih vlakana, borovnice podstiču i redovnu stolicu.

Unosite dodatnu količinu vitamina C

Na kraju, borovnice nam daju veliku dozu vitaminu C. Unosom 100 grama ovog voća, svom telu pružate oko 10 posto vaše preporučene dnevne doze ovog važnog vitamina. Vitamin C ili askorbinska kiselina je esencijalni vitamin koji štiti ćelije od oštećenja uzrokovanih delovanjem slobodnih radikala, poboljšava apsorpciju gvožđa i smanjuje opasnost od raka. Isto tako, važno je znati da se potrebe za vitaminom C razlikuju. Sasvim je prirodno da jednoj osobi treba 10 puta više nego drugoj. Što znači da će vam dobro doći jedna šaka ovih slasnih bobica.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.