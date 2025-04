Doktor otkriva šta će se dogoditi ako jedete čia semenke svaki dan tokom 2 nedelje: Promene ćete primetiti na koži, ali i na vagi

Prema rečima gastroenterologa, ako jedete čia semenke dnevno tokom dve nedelje, primetićete neke promene na svom telu, uključujući blistavu kožu.

U poslednje vreme, ove jestive semenke su postale opsesija za ljude koji pokušavaju da budu zdravi uključivanjem u svoje smutije, acai činije i još mnogo toga. Ali šta se dešava kada ih redovno jedete?

Šta će se dogoditi ako jedete čia semenke svaki dan?

U video snimku pod naslovom „Šta će se desiti ako jedete čia semenke svaki dan tokom 2 nedelje?“, dr Saurab Seti, lekar interne medicine sa sertifikatom ABMS-a, specijalizovan za gastroenterologiju, hepatologiju i naprednu interventnu endoskopiju, podelio je prednosti koje se mogu požnjeti kada jedu čia semenke svaki dan.

Prema dr Setiju, ako jedete čia semenke svaki dan dve nedelje, počećete da primećujete nekoliko promena u svom telu.

1. Hidratacija

Prema gastroenterologu, čia semenke apsorbuju vodu do 12 puta više od svoje težine. Ovo vam pomaže da ostanete hidrirani.

2. Varenje

Osim hidratacije, takođe su prepune vlakana i omega-3 masnih kiselina. Njihov visok sadržaj vlakana čini ih odličnim za varenje, što vam može pomoći da se „osećate sito duže“.

3. Upravljanje težinom

Još jedna prednost redovnog jedenja čia semenki je da vam može pomoći u kontroli težine jer vam pomaže da se osećate sito.

4. Sjajna koža

Na kraju, objašnjavajući prednosti čia semenki za vašu kožu, dr Seti je rekao: „Čija semenke obezbeđuju hidrataciju i antioksidante koji mogu biti od koristi i vašoj koži. Dakle, možda ćete primetiti suptilna poboljšanja u teksturi i sjaju vaše kože.“

Sada kada znate koje su prednosti jedenja čia semenki, važno je i da znate kako da ih konzumirate. Ako ih jedete suve, to može dovesti do zdravstvenih komplikacija. Nedavno je u Instagram video snimku, dr Kunal Sood, doktor medicine sa dvostrukim sertifikatom, podelio pravilan metod za uključivanje čia semena u vašu ishranu. „Potopite čia semenke oko 10 do 15 minuta pre jela. Počnite sa malim količinama i uverite se da pijete dovoljno vode da sprečite probavne tegobe, jer čia semenke apsorbuju vlagu iz vašeg tela“, rekao je on.

