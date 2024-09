Doktor upozorava: Nikada ne kupujte ovo mleko, razara srce i podiže holesterol

Gastroenterolog objasnio da postoje dve vrste mleka, a ono koje se nalazi u našim prodavnicama podiže holesterol i nije dobro za srce

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je na K1 o mleku i njegovim blagotvornim, ali i štetnim dejstvima.

Najvažnije je prepoznati koje mleko ne bismo trebali da kupujemo i konzumiramo, kakve krave su ga dale… U suprotnom, upozorio je on, mleko može sadržati supstance koje su štetne za kardiovaskularni sistem, jetru i srce.

– Značajno je da ljudi znaju o mleku, mnogi kažu da je mleko opasno, ne samo zbog alergija nego i drugih pojava. Sada se priča o tipovima mleka, mleko A1 sadrži betakazein iz kog može da se napravi opijat kazeomorfin, u A2 mleku ga nema – rekao je on.

Koje krave daju bolje, a koje lošije mleko?

– Jeste videli one male krave, zovu ih bušice? One prave A2 mleko, bez kazeomorfina, i to mleko je zdravije jer ne stvara opijatno dejstvo tokom varenja. To dejstvo utiče dalje na bolesti srca, hipertenziju, jetru… Velike krave prave A1 mleko, ono samo po sebi nije dobro, ali ga one prave u velikoj količini pa se isplate. Jedan moj prijatelj ima krave na Zlataru, i kupio je jednu seriju krava. Pogledam ja dve, žgoljave, male, nikakve. Kaže mi da zimi ne moraju u štalu, prave manje mleka ali je ono zdravije – rekao je doktor Voja i objasnio šta to zapravo znači.

– Govorimo o aktivnim hemijskim supstancama, u procesu varenja iz kazeina se stvaraju jedinjenja biološke aktivnosti koja se odlično apsorbuju, idu pravo u krv i mozak, a imaju opijatno dejstvo. Prosečna krava u Srbiji, 70 odsto je A1. Mi smo izgubili u stočarstvu korak sa populacijom krava koje daju zdravo mleko. Znate li gde nema betakazeina? U kozjem i ovčjem mleku, narod kaže zdravije je i to je tačno – dodao je on.

– U mleku majke dojilje, prva dva meseca ima A1 kazeina. Beba dolazi na svet, priroda je sve namestila, nakon dva meseca prestaje da ga pravi jer više nije potreban. Bebi je to dejstvo potrebno jer je dolazak na svet užasna promena i stravičan stres. E zato, mleko umiruje prva dva meseca, a onda se tip kazeina u majčinom mleku menja. Otkud grčevi kod beba? Moja teza, i ne samo moja, je da je to reakcija straha na situacije iz spoljašnjeg sveta. Roditelji moraju da razumeju, u mom selu, kada snaja rodi dete, njen zadatak je samo da ga hrani, kupa, peva mu, priča mu… Okruži ga ljubavlju i toplinom. A sada majke imaju još po pet poslova, služe čitave porodice, idu na posao, vode računa i o emocijama prema muškarcu, preplavljene su obavezama pored deteta, ta anksioznost prenosi se na bebu. Bebe po selima nemaju kolike – rekao je on.

Gde i kako naći A2 mleko?

– Krave se u Evropi mogu naći na lokalu, na Islandu, na ostrvima između Engleske i Francuske. Samo crne, sitne krave daju A2 mleko, one što se šetaju i zimi, e one daju pravo mleko – rekao je on i razbio i jednu zabludu vezanu za „opasnost“ iz mleka.

– Nije opasna mlečna mast za holesterol i srce, opasan je taj betakazeomorfin – rekao je on.

