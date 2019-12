Domaće, a moćne protiv infarkta i šloga

Konsumiranje bi moglo značajno da smanji rizik od smrti uzrokovane moždanim ili srčanim udarom, pokazuju istraživanja.

Marialaura Bonačio, naučnica sa Instituta za istraživanje, hospitalizaciju i zdravstvenu zaštitu (IRCCS) Neuromed, vodila je istraživanje tokom kojeg je ustanovljeno da redovna konzumacija ljutih papričica rizik od smrti uzrokovane srčanim udarom može smanjiti za 40 posto, a moždanim udarom 61 posto.

Tokom studije koja je osam godina sprovođena u Moliseu, u Italiji, praćeno je zdravstveno stanje 22.811 osoba.

Primećeno je da konzumacija ljutih papričica najmanje četiri puta sedmično može značajno smanjiti rizik od smrti uzrokovane kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima.

Rezultati istraživanja objavljeni su u listu „Journal of the American College of Cardiology“.

Bonačio je kazala da pojedinci mogu slediti zdravu mediteransku dijetu, a drugi mogu jesti manje zdravu hranu, ali za sve njih konzumacija ljutih papričica ima zaštitni efekat.

Veruje se da ova je veza između konzumacije ljutih papričica i smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti bazirana na kapsaicinu koji pomaže kod uklanjanja bola, a deluje i antiupalno.

(Anadolija, N1)