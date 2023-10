Eksperiment jednog novinara razotkriva istinu o jajima: Treba li da ih jedemo svaki dan?

Dugi niz godina, postojalo je uverenje da konzumiranje jaja može dovesti do visokog nivoa holesterola i povećanog rizika od srčanih bolesti.

Međutim, nedavne studije, kao što je ona objavljena 2018. godine u časopisu Nutrients, sugeriraju da jaja možda nisu zaslužila takvu negativnu reputaciju.

Deo ovog preokreta bio je rezultat promenjenog razumevanja da postoje „dobar“ i „loš“ holesterol. Na primer, Mayo Clinic Blog tvrdi da hrana bogata zasićenim mastima i natrijumom, kao što su masne mesne prerađevine, može imati veći uticaj na rizik od srčanih bolesti nego što ga imaju jaja.

Licencirana dijetetičarka Džona Burdeos ističe da su jaja bogat izvor hranljivih materija kao što su proteini, vitamini (uključujući vitamine topive u mastima poput A, D, E i K), B vitamini, folat i kolin. Takođe su bogata antioksidansima poput selena i karotenoida, koji su korisni za zdravlje očiju.

Samo jedno veliko jaje pruža osam grama proteina i šest grama masti uz 80 kalorija. S obzirom na sve ove zdravstvene beneficije, novinar po imenu Džejm Statis odlučio je da sprovede eksperiment u kojem će jesti jaja svaki dan tokom nedelju dana.

Za Statisa, ljubav prema jajima potiče još iz njegovog detinjstva, a tokom vremena je otkrio da jaja nisu samo savršen doručak, već i ključni sastojak mnogih ukusnih jela širom sveta. Osim što su hranljiva, privlačnost jaja leži i u njihovoj jednostavnosti pripreme i mogućnosti kombinovanja sa raznim ukusima. Tokom prvog dana svog eksperimenta, iskoristio je ostatke lososa kako bi napravio kajganu koju je poslužio sa rukolom, prelivenom limunom i maslinovim uljem, obogaćenu feta sirom.

Tokom sedam dana redovnog konzumiranja jaja, Statis je primetio da se njegovi izbori hrane postepeno menjaju ka zdravijim opcijama. Na primer, umesto da u hotelu uzme muffin sa šećerom za doručak, odabrao je dva tvrdo kuvana jajeta, primetivši da se zbog toga osećao sitije duže vreme nego da je jeo muffin.

Što se tiče pitanja koliko jaja su zapravo zdrava, Harvard Health Blog navodi da su prethodne smernice sugerisale ograničavanje na jedno do dva jaja nedeljno zbog visokog sadržaja holesterola, s obzirom da je tadašnja preporučena dnevna granica za holesterol bila 300 miligrama. Međutim, ova preporuka se promenila, a sada se kaže da „prosečna zdrava osoba verovatno neće imati nikakvih problema ako pojede do sedam jaja nedeljno.“ Ipak, registrovana dijetetičarka nutricionistkinja Blanka Garsia upozorava da iako su jaja vrlo hranljiva, to ne znači da trebate jesti tri jajeta svaki dan.

Nakon završetka eksperimenta, Statis je odlučio da će i dalje redovno konzumirati jaja, obično dva dnevno, a ponekad i tri. Planira koristiti tvrdo kuvana jaja kao visokoproteinski međuobrok pre treninga ili kao brz i zdrav obrok tokom dana. Osim toga, nastaviće da pravi omlete, kajgane i quiche sa ostacima povrća, mesa i sira.

Važno je napomenuti da eksperimenti sa ishranom mogu imati različite efekte na različite ljude, i da nije preporučljivo sprovoditi ih na svoju ruku bez konsultacije sa stručnjakom za ishranu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.