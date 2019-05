Evo koja hrana najbrže sagoreva salo na stomaku

Prvi korak većine ljudi koji žele da smršaju je izbacivanje ugljenih hidrata i masne hrane.

Međutim, najnovije istraživanje da iz ishrane nije potrebno izbaciti ništa i ponovo ćete izgubiti višak kilograma.. Dovoljno je, kažu stručnjaci, fokusirati se na povećani unos proteina.

Istraživanje objavljeno u US National Library of Medicine pokazalo je da više namirnica bogatih proteinima u ishrani ubrzava metabolizam od 15 do 30 posto.

To je mnogo više ako se uporedi s ugljenim hidratima koji su ubrzali metabolizam ispitanika za pet do deset posto i masnoća koje su ga ubrzale od nula do tri posto.

Visoko proteinske namirnice su meso, riba, orašasti plodovi, pasulj, mahunarke i jaja.

Ovo istraživanje je dokazalo da će dijeta bogata proteinima pomoći da izgubite na težini i sagoreti salo brže od bilo koje druge grupe namirnica, prenosi Index.

Druga studija pokazala je da su osobe koje su povećale unos proteina za 30 posto jele 441 kaloriju manje tokom dana.

Nutricionistica Suzi Burel veruje da je ishrana s malim uelom proteina glavni razlog zbog koje ljudi često osećaju glad, žele nešto da grickaju i imaju loše navike u ishrani.

„Proteini se vare sporije od ugljenih hidrata i kao takvi pomažu u kontroli nivoa hormona u telu i održavaju nas sitima. Iz tog razloga, osigurajte da vaša jela sadrže 20 do 30 grama proteina“, izjavila je za Body&Soul.

Njen savet je da obroci kao što su doručak ili ručak ne budu previše lagani.

„Ako za doručak pojedete samo tost ili žitarice, a za ručak običnu salatu, unos proteina u prvoj polovini dana biće nizak, a to može probuditi glad kasno poslepodne. Dodajte jaja ili grčki jogurt, a uz ručak 100 do 150 grama piletine ili ribe i izbegnućete prejedanje kasnije u danu“, poručila je Burelova.

Drugim rečima, pobrinite se da unosite proteine svakim obrokom jer ćete tako pokrenuti metabolizam koji će zauzvrat sagorevati više masti.