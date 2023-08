Evo šta se dešava sa našim telom ako jedemo jaja svaki dan, iznenadićete se

Jaja su zaista superhrana, ali da li možemo da ih pojedemo previše i da li će naštetiti našem organizmu u tom slučaju?

Kada je reč o hranljivoj vrednosti, jaja su jedan od najsnažniji paketa hrane koji možemo da unesemo u naš organizam.

– Zajedno sa mlekom, jaja sadrže najveću biološku vrednost ili zlatni standard proteina – napisala je na svom korporativnom sajtu Ketlin M. Zelman (Kathleen M. Zelman), registrovana dijetetičarka i direktorka prehrane za WebMD. Prema njenim rečima, jedno jaje ima samo 75 kalorija, ali zato ima 7 grama visokokvalitetnih belančevina, 5 grama masti i 1,6 grama zasićenih masti, zajedno sa gvožđem, vitaminima, mineralima i karotenoidima.

I ne samo to već, kako Ketlin kaže, jaja su laka za konzumaciju, dobro ih podnose mladi i stari, možemo ih prilagoditi za bilo koji obrok i jeftina su.

Jaja su zaista superhrana, ali da li možemo da ih pojedemo previše i da li će naštetiti našem organizmu u tom slučaju?

Iako „Medical News Today“ navodi da ne postoji granica u broju jaja koje čovek sme da pojede, ipak se 3 do 5 jaja dnevno smatra se potpuno sigurnim.

A, kakve sve pozitivne efekte jaja donose našem organizmu?

Jači organizam

Jaja su puna minerala i vitamina, a prema navodima „Medical News Today“, odlična su za imuni sistem, Naime, otkriveno da vitamini A i B12 podstiču imunološke funkcije, a ovi vitamni se nalaze u jajetu. Pored toga, žumance je odličan izvor vitamina D koji pomaže da se ne razbolimo, a može da nam pomogne i pri oporavku od prehlade ili gripa.

Zapravo, kada nam je najviše potrebna energija, jaja su verovatno najlakša i najbrža hrana koju možemo da žvaćemo, navodi Frasis Largeman Rut, registrovani nutricionista.

Pored toga, ishrana koja sadrži jaja nam pomaže da dobijemo dva vitalna minerala za imunološko zdravlje, a to su cink i selen. Selen je esencijalno važan mineral za mnoge telesne procese, uključujući kognitivne funkcije, zdrav imunološki sistem i plodnost kod muškaraca i žena.

Bolje funkcije mozga

Vitamini u jajima nisu samo važni za jačanje imunološkog sistema – već su neophodni i za zdravlje mozga.

Kako se navodi u “Healthline” publikaciji, jaje ne sadrži jedno, dva ili tri, već četiri hranjiva sastojka, za koje se zna da jačaju zdravlje mozga: vitamin B6, vitamin B12, folat i holin. B12 je „uključen u sintezu moždanih hemikalija i regulaciju nivoa šećera u mozgu“, a otkriveno je da vitamini B grupe „usporavaju napredovanje pada mentalne aktivnosti kod starijih osoba“, navodi se u publikaciji.

Jaja neće povećati rizik za srčani udar

Do nedavno se mislilo kako žumance može da podigne nivo lošeg holesterola, što može da dovede do srčane bolesti i zato su se mnogi odlučivali da izbegavaju ovu namirnicu ili da jedu samo belance. Međutim, to nije tačno.

Antoni Komorof (Anthony Komarof), profesor medicine na Medicinskom fakultetu Harvard, objasnio je da su istraživanja od tada dokazala da „najveći deo holesterola u našem telu stvara naša jetra – on ne dolazi iz holesterola koji jedemo. On je dalje objasni da je „jetra podstaknuta da stvara holesterol pre svega sa zasićenim masnoćama i trans masnoćama u našoj ishrani, a ne dijetalnim holesterolom. Iako je istina da veliko jaje, u proseku, sadrži 1,5 gram zasićenih masti, istraživanja su pokazala da umereno konzumiranje jaja ne povećava rizik od razvoja srčanih bolesti, već može čak i da nas zaštiti od njih.

Naime, nekoliko studija je dokazalo da ishrana sa jajima može da poveća dobar holesterol, istovremeno imajući nominalan ili nikakav efekat na loš, navodi The List.

Lepša i zdravija koža

Ishrana kuvanim jajima može da ima niz pozitivnih dejstava na našu kožu.

– Pojedini vitamin i minerali u jajima pomažu da imamo zdravu kožu i sprečavaju propadanje tkiva – navodi “Medica News Today”. Selen je posebno dobar u tome. Citirajući nekoliko studija, nutricionista Džo Levin napisao je za “BBC Good Food” da “ishrana bogata selenom može da pomogne u zaštiti od raka kože, oštećenja od sunca i starosnih pega”. Srećom, samo dva velika jajeta sadrže čak 56 posto preporučene dnevne doze selena.

Jači nokti i kosa

Ukoliko kupujete šampone i balsame koji su obogaćeni biotinom, možda ćete da se iznenadite kada saznate da konzumiranje jaja, konkretno, žumanceta, može da bude jednostavniji način da povećate unos biotina.

– Biotin je vitamin B kompleksa i igra važnu ulogu u ratvoju keratina – objasnio je za “Health” Džošua Zajkner (Joshua Zeichner), direktor kozmetičkih i kliničkih istraživanja odeljenja za dermatologiju bolnice “Mount Sinai” u Njujorku. Prema njegovim rečima, kako su kosa i nokti napravljeni od keratina kroz sličan proces u telu, hranljive materije koje pomažu kosi, mogu pomoći i noktima.

Jaja, pored vitamin B12, sadrže i proteine, cink i gvožđe, a to su hranljive materije za zdravu kosu. Prema navodima dermatologa Dendi Engelman, ovi hranljivi sastoji pomažu strukturi kose, rastu i razgradnji ugljenih hidrata i masti, vlaže vlasište i raspodeljuju kiseonik do ćelija.

Manje stresa i anksioznosti

Možda niste toliko upoznati sa lizinom koliko sa biotinom, ali ova esencijalna aminokiselina koja se nalazi u jajima ima neke prilično neverovatne zdravstvene moći. Naime, ona može dugoročno da smanji anksioznost i akutni stres. Cink, koji se takođe nalazi u jajima „povezuje se sa smanjenom anskioznošću“, navodi „Harvard Health Publishing“.

„Heathline“ je otkrio da lizin, osim što pomaže kod suzbijanja anksioznosti, može da pomogne u sprečavanju nastanka herpesa, da poboljša glukoznu reakciju dijabetičara, pa čak i da snizi krvni pritisak.

Iako su suplementi lizina dostupni, trudite se da ga što više uzimate iz prirodne hrane, kada god je to moguće. Osim u jajima, lizin se nalazi u mlečnim proizvodima kao što su jogut, sir, mleko, u mesu i plodovima mora, piše Telegraf.

