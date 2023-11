Evo šta se događa vašem telu ako svaki dan jedete cimet

Kako se približavamo prazničkoj sezoni, postoji jedan začin za kojim verovatno posežete češće: cimet! Ako volite cimet, velika je verovatnoća da ga koristite i više od samog pečenja prazničnih poslastica. Začin ima izvrstan ukus u čiliju, na slatkom krompiru, u pečenjima, u kariju i još mnogo toga. Cimet je takođe sjajan način da zasladite kafu ili čaj bez upotrebe šećera, prenosi Yahoo.

Ako jedete cimet svaki dan, postoje načini na koje će uticati na vaše telo – baš kao što to čini bilo šta drugo što jedete ili pijete. Uglavnom su ti efekti dobri – iako je važno razmotriti kako konzumirate cimet. Ipak, takođe je važno znati koliko je cimeta sigurno redovno konzumirati jer da, moguće ga je konzumirati previše.

1. Može smanjiti holesterol

Loren Manaker, registrovani dijetetičar, nutricionista i autor, kaže da je jedna od prednosti redovne konzumacije cimeta to što je dobar za vaše srce. „Dnevna konzumacija cimeta je dugoročno povezana sa zdravljem srca na nekoliko načina. Naime, poznato je da cimet smanjuje nivo ukupnog holesterola, LDL holesterola i triglicerida, dok održava nivo HDL holesterola’, kaže ona. Time se direktno smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, koje su vodeći uzrok smrti u svetu.

2. Može sniziti krvni pritisak

Osim snižavanja LDL holesterola, Manaker kaže da svakodnevna konzumacija cimeta takođe može sniziti krvni pritisak. Budući da je visoki krvni pritisak povezan s kardiovaskularnim bolestima, ovo je još jedan način na koji konzumacija cimeta smanjuje rizik.

3. Može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2

Naučna istraživanja pokazuju da konzumacija cimeta može povećati osetljivost na insulin. ‘To znači da se pokazalo da vas cimet čini osetljivijima na insulin koji vaše telo proizvodi, tako da ćelije vašeg tela bolje reaguju na insulin, hormon koji kontroliše šećer u krvi’, objašnjava Šeron Palmer, registrovana dijetetičarka i nutricionistkinja.

Palmer objašnjava da je razlog zašto je ovo korisno jer može pomoći u zaštiti od dijabetesa tipa 2. ‘Kako telo postaje otpornije na insulin koji proizvodi, glukoza ne može tako lako ući u ćelije u telu, a to dovodi do porasta nivoa glukoze u krvi i na kraju do dijabetesa tipa 2’, kaže ona. Ali, naglašava da cimet nije čaroban i da je važno uzeti u obzir ishranu u celini.

4. Može smanjiti rizik od demencije

Redovno jedenje cimeta takođe je dobro za vaš mozak. ‘Cimet sadrži jedinjenja za koje se pokazalo da inhibiraju nakupljanje proteina zvanog tau u mozgu, što je obeležje Alchajmerove bolesti’, kaže Manaker. Ali, dodaje da je potrebno mnogo više podataka da se potvrdi odnos pje nego što se cimet može preporučiti kao siguran način za potporu zdravlju mozga.

5. Podržava zdravlje creva

Budući da je cimet protivupalni začin, Manaker kaže da može pomoći u održavanju zdravih creva, potiskujući rast loših bakterija i omogućujući dobrim bakterijama da napreduju. Osim toga, neka istraživanja pokazuju da cimet može pomoći u ublažavanju simptoma kod ljudi koji imaju redovni proliv zbog sindroma iritabilnog creva.

Koliko je cimeta previše?

Iako je svakodnevna konzumacija cimeta povezana sa brojnim zdravstvenim prednostima, možete imati previše dobre stvari. „Koliko god da je cimet koristan, važno je zapamtiti da previše može biti štetno. Potencijalno opasno jedinjenje u cimetu se zove kumarin, koji u velikim količinama može izazvati oštećenje jetre, kaže Manaker. Ona dodaje da je količina kumarina u Cinnamomum cassia — vrsti cimeta koja se nalazi u većini prodavnica — znatno veća nego u cejlonskom cimetu (pravi cimet).

Zbog opasnosti od oštećenja jetre, Manaker kaže da Evropska agencija za sigurnost hrane preporučuje dnevni unos ne više od 0,1 miligrama kumarina po kilogramu telesne težine. ‘To znači da osoba koja teži 70 kilograma ne bi trebalo da konzumira više od 7 miligrama kumarina, koji se nalazi u otprilike jednoj kašičici cimeta’, kaže ona, ‘Dodavanje mrvice cimeta u ovsene pahuljice svaki dan verovatno neće uzrokovati nikakvu štetu, ali uvek se posavetujte sa svojim lekarom’, prenosi Večernji list.

Sve dok konzumirate manje od jedne čajne kašičice cimeta dnevno (ili manje od pola čajne kašičice dnevno ako imate manje od 70 kg), iskoristićete njegove brojne dobrobiti bez ikakvih negativnih efekata. Ali, ako ste zabrinuti u vezi s konzumacijom cimeta i kako bi on mogao uticati na vaše telo, najbolje je da o tome pitate svog lekara.

