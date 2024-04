Ide leto, obratite pažnju šta jedete: Ove namirnice utiču na miris tela

Da li ste ikada primetili da začinjen obrok ili hrana sa intenzivnim mirisom može iznenada da učini da vaše telo zaudara?

Ne morate da budete Šerlok Holms da biste zaključili da će uživanje u ukusnom hlebu od belog luka ili supi od luka zaista uticati na vaš dah, ali da li ste znali da i druga hrana može uticati na miris tela?

Znoj je povezan sa mirisom tela, ali postoji razlog zašto ćete ga često osećati u predelu ispod pazuha i na preponama – to je zato što se tu nalaze apokrine znojne žlezde, koje su povezane sa folikulima dlake, piše Tportal.hr.

Kada se znoj iz ovih žlezda pomeša sa bakterijama na površini kože, stvaraju se mirisi koji nisu baš prijatni.

One se mogu povećati ili promeniti u zavisnosti od toga šta ste konzumirali, bilo da se radi o začinjenoj hrani zbog koje se više znojite ili o hrani bogatoj sumporom, kao što je beli luk, koja se zatim prenosi znojem.

Gastroenterolog Kristin Li je objasnila sve o ovom fenomenu, kao i kako različite vrste hrane utiču na njega.

U osnovi, namirnice koje će najviše uticati na miris tela su one koje imaju visok nivo sumporne kiseline.

Začini

Začini poput karija ili kima mogu biti veoma intenzivni. Ne samo da se mogu zadržati na vašem dahu satima, već mogu ući u kosu, kožu, odeću… Ovi začini sadrže i isparljiva jedinjenja koja se mogu apsorbovati u krvotok i oslobađati kroz znojne žlezde, što dovodi do jakih mirisa.

Beli i crni luk

Ovi ‘rođaci’ su dobro poznati izvori lošeg zadaha. Kod nekih ljudi takođe mogu da ubrzaju metabolizam, povećaju telesnu toplotu i znojenje. dr. Li kaže da to može dovesti do mešanja bakterija na koži sa znojem koji lučite kroz apokrine žlezde, što dovodi do neprijatnog mirisa.

Crveno meso

Ako ste ljubitelj bifteka za večeru, znajte da je to još jedan izvor neprijatnih mirisa kojih treba da budete svesni. Kada jedete crveno meso, ono može da oslobodi proteine bez mirisa kroz znoj.

– Ali kada se ovi proteini pomešaju sa bakterijama na koži, njihov miris se pojačava – objašnjava dr Li.

Kupusnjače

Popularne i hranljive biljke iz ove porodice takođe mogu izazvati pojavu neočekivanih mirisa. Cruciferno povrće, kao što su brokoli, kupus, prokelj i karfiol, oslobađaju sumpornu kiselinu. Neprijatan miris se tada pojačava znojem, oseća se u dahu…

Špargle

Ako su špargle deo vaše redovne vegetarijanske ishrane, možda ste primetili njihov uticaj na urin. Kada telo svari kiselinu u njima, ona se pretvara u sumpornu kiselinu. Ovo daje urinu jak miris sumpora. Ali pošto svako metabolizira hranu drugačije, neće svi to iskusiti. Pored toga, u nekim slučajevima, određene genetske varijacije mogu sprečiti stvaranje mirisa.

Alkohol

Iznenađujuće, koktel ili vino uz večeru takođe mogu izazvati neželjeni miris! Alkohol se metaboliše u sirćetnu kiselinu, koja se oslobađa kroz pore kože, kao i dah.

Riba

U zavisnosti od gena, riba može uticati na miris tela. U veoma retkim slučajevima, on pretvara nusproizvod morskih plodova koji se zove holin u trimetilamin sa mirisom ribe. Ovo jedinjenje putuje kroz telo i oslobađa se kroz dah i kožu. Ali ljudi pogođeni trimetilaminurijom takođe osećaju miris ribe iz druge hrane, uključujući pasulj, brokoli, karfiol, kikiriki i proizvode od soje. Ovo neverovatno retko stanje pogađa samo nekoliko stotina ljudi, tako da će većina ljudi moći da jede ribu bez brige.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.