Idealan jutarnji napitak: Eliksir zdravlja od tri sastojka, i zanimljivo i zdravo a nije skupo

Unošenje dovoljno tečnosti je od velike važnosti kako bismo ostali hidrirani, što je važno za celokupno stanje našeg organizma

Voda je neophodna za nadopunjavanje naših ćelija, pa nedovoljno konzumiranje vode može da dovede do bezbroj problema, najčešća je dehidriranost. Ako ste dehidrirani, to može da spreči da jasno razmišljate, dovodi do promene raspoloženja i drugih stanja.

Prema studiji objavljenoj u International Journal of Cosmetic Science, ispijanje devet šoljica vode svaki dan tokom mesec dana moglo bi značajno da poboljša izgled kože u smislu gustine i debljine. S druge strane, ako je vaša dnevna potrošnja vode nedovoljna, to može dugoročno negativno da utiče na kožu.

Kako bi povećali unos tečnosti neki ljudi vole da je dodaju bilje i voće. Dodavanje krastavaca i nane čaši vode može da bude zanimljivo, a i zdravo, što je najvažnije.

Voda od krastavaca i nane

Dodavanje kriški krastavca i listova nane u običnu vodu može da napravi veoma osvežavajući napitak. Pravi se brzo, lako i nije skupo.

Sve što treba da uradite je da uzmete mali ili srednji krastavac, dobro ga operete i isečete na tanke kriške. Zatim operite i izmrvite dve grančice sveže nane i dodajte oba sastojka u bokal koji sadrži 10 šoljica vode.

Krastavac je bogat antioksidansima, vitaminima A i K, fosforom, kalcijumom… Menta je takođe veoma zdrava opcija jer sadrži vitamin A, gvožđe, mangan i folat.

Ovom kombinacijom napravićete idealan izbor za jutarnji napitak.

